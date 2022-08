Soberania política e legitimidade dinástica: os fracassos do Reino Unido

Entornointeligente.com /

O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, criado por decreto do príncipe D. João (futuro D. João VI) de 16 de Dezembro de 1815, foi a moldura oficial de um projecto político e económico que desde finais do século XVIII vinha sendo experimentado e arquitectado pela monarquia portuguesa. Este projecto tinha como princípio estruturante a ideia de que o território europeu não era a melhor parte do conjunto do império luso e que «Portugal reduzido a si só seria dentro de um breve período uma província da Espanha», citando as palavras de uma das principais figuras de Estado da época, o ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho . Nesta hierarquia de qualidades, a primazia cabia ao território do Brasil, onde as riquezas naturais e a amplitude geográfica se apresentavam como promessas, aparentemente irrevogáveis, de prosperidade. E consequentemente, também como cauções de viabilidade e estatuto para a monarquia portuguesa num cenário internacional de crescentes tensões e rupturas.

