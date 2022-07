Entornointeligente.com /

Sobe para 26 mortos em inundações no Kentucky; 'Encontraremos corpos por semanas', diz governador Chuvas torrenciais históricas, associadas às mudanças climáticas, deixaram centenas de casas submersas no estado norte-americano. Dezenas de pessoas seguem desaparecidos, e governador disse que quantidade de vítimas fatais deve crescer. Por g1

31/07/2022 10h28 Atualizado 31/07/2022

1 de 2 Casas em região leste do Kentucky cobertas de água até o telhado em 31 de julho de 2022, após chuvas torrenciais terem atingido o estado dos EUA. — Foto: U.S. Army National Guard via Reuters Casas em região leste do Kentucky cobertas de água até o telhado em 31 de julho de 2022, após chuvas torrenciais terem atingido o estado dos EUA. — Foto: U.S. Army National Guard via Reuters

Subiu para 26 o número de mortos nas inundações históricas que atingiram o Kentucky , nos EUA, informou o governador do estado, Andy Beshear, neste domingo (31).

Segundo Beshear, há quatro crianças entre os mortos por conta das enchentes, causadas por chuvas torrenciais severas que varreram casas, lavaram estradas e fizeram rios transbordarem.

«Eu sei de diversos outros corpos, e sabemos que esse número crescerá. Seguiremos encontrando corpos por semanas «, disse o governador à rede de TV «NBC News».

Imagens aéreas mostram enchente e destruição após tempestade no Kentucky

O governo espera que o número ainda cresça mais, já que há dezenas de desaparecidos.

As chuvas no estado vêm sendo relacionadas às temperaturas extremas causadas pelas mudanças climáticas. Na semana passada, os Estados Unidos e a Europa enfrentaram fortes ondas de calor com temperaturas recorde em várias cidades, como Londres, no Reino Unido.

Os termômetros ultrapassaram os 40ºC pela primeira vez na capital britânica , temperatura que o diretor do instituto de meteorologia do país disse que seria impossível na região em tempos normais.

2 de 2 Voluntário ajuda a retirar pertences de casa atingida por inundações em Hindman, no Kentucky, em 31 de domingo 2022. — Foto: Timothy D. Easley/ Associated Press Voluntário ajuda a retirar pertences de casa atingida por inundações em Hindman, no Kentucky, em 31 de domingo 2022. — Foto: Timothy D. Easley/ Associated Press

Neste domingo, voluntários ajudam moradores de áreas onde a água já baixou. Segundo o governo local, centenas de pessoas tiveram que ser desalojadas de suas casas.

