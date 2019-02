Sob pressão, Vélez recua

Entornointeligente.com /

Assine o JB Para mais informações, ligue (21) 3923-4001 Sob ameaça de ser alvo de processos, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, voltou atrás e enviou uma nova carta, com novos teor, aos diretores de escolas públicas e particulares, solicitando que perfilem alunos diante da bandeira do Brasil para cantarem o Hino Nacional. Ainda assim, parlamentares, no Senado e na Câmara, mantiveram o propósito de entrar com ações contra o ministro.

A versão modificada tenta contornar a repercussão negativa da primeira carta, distribuída na segunda-feira, e não contém o slogan “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, usado na campanha presidencial de Jair Bolsonaro. No trecho que dizia “vamos saudar o Brasil dos novos tempos”, foi retirada a expressão “dos novos tempos”, que denotava propaganda política.

Também foi alterada a mensagem do corpo do email que anexou a carta. “Para os diretores que desejarem atender voluntariamente o pedido do ministro, a mensagem também pede que um representante da escola filme (com aparelho celular) trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino”, diz a nova mensagem, que agora destaca que a filmagem é “voluntária”. O texto solicita que vídeos sejam enviados à assessoria de imprensa da pasta ou à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Desta vez, o MEC tomou o cuidado de ressaltar que “a gravação deve ser precedida de autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável”.

Ao lado do senador Dário Berger, Vélez Rodríguez afirmou que cantar o hino nacional é amor à pátria (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Ontem, em audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o ministro reconheceu que errou ao usar o slogan da campanha do PSL. [Usar] o slogan de campanha foi um erro. Já reconheci. Já retirei. Foi um engano”, disse, ao responder à indagação de vários parlamentares.

Sobre a ordem para que as crianças fossem filmadas cantando o hino, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede filmagens sem que haja autorização dos responsáveis, ele negou haver constrangimento. O questionamento foi levantado pela senadora Eliziane Gama (PPS-MA). “Existe um princípio no ECA que é claro: Não submeter a criança a constrangimento ilegal”, comentou ela, ao perguntar porque não havia na carta a menção ao documento de autorização do uso de imagem. “Cantar o hino nacional não é constrangimento. É amor à Pátria”, respondeu o ministro, acrescentando ainda que o cumprimento da lei estava “implícito” na carta.

Mesmo após o ministro reconhecer os erros, alguns parlamentares entraram com diferentes ações contra a atitude. Na Câmara, os líderes de oposição entraram com representação no Ministério Público Federal. Segundo os deputados, houve crime ao usar o slogan da campanha do presidente na comunicação institucional do Ministério da Educação (MEC) destinada às escolas. A denúncia diz ainda que o ministro tentou induzir as instituições de ensino a captarem, sem as devidas autorizações dos responsáveis legais, imagens de crianças e adolescentes fazendo propaganda partidária para o governo nas escolas.

“É uma afronta à lei que o ministro da Educação queira usar escolas, crianças e adolescentes para fazer propaganda partidária para o presidente da República, repetindo o slogan da campanha eleitoral do mesmo”, disse o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon (PSB-RJ). “Não bastasse isso, ainda quer se aproveitar do cargo para solicitar gravações em vídeo de crianças e adolescentes”, acrescentou.

A oposição no Senado entrou com Ação Popular na Justiça Federal. Na ação, os parlamentares pedem que o ministro se abstenha de utilizar a imagem dos menores sem autorização dos pais, na linha de proibição expressa, conforme consta do ECA. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que a oposição manteve a iniciativa para “evitar que o ministro faça algo semelhante mais à frente”.

LINK ORIGINAL: Jornal do Brasil

Entornointeligente.com