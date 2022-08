Sob forte tensão com China, avião de Nancy Pelosi pousa em Taiwan

Entornointeligente.com /

02/08/2022 11h44 Atualizado 02/08/2022

Avião com Nacy Pelosi pousa em Taiwan

Em uma visita não divulgada e sob ameaças da China , o avião da Força Aérea dos Estados Unidos transportando a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, chegou na manhã desta terça-feira (2) a Taiwan .

1 de 2 Nancy Pelosi desce de avião da Força Aérea americana em Taiwan — Foto: REUTERS Nancy Pelosi desce de avião da Força Aérea americana em Taiwan — Foto: REUTERS

O avião pousou agora há pouco no aeroporto de Taipei. O itinerário da voo não havia sido divulgado.

Desde a semana passada, o governo chinês vem fazendo ameaças aos Estados Unidos caso a presidente da Câmara fosse à Taiwan, que Pequim considera parte de seu território e, portanto, entende a visita como uma provocação.

2 de 2 Reprodução do site Flight Radar 24 mostra itinerário de avião do governo dos Estados Unidos, circulando o mar da China e indo na direção de Taiwan, em 2 de agosto de 2022. — Foto: Reprodução Reprodução do site Flight Radar 24 mostra itinerário de avião do governo dos Estados Unidos, circulando o mar da China e indo na direção de Taiwan, em 2 de agosto de 2022. — Foto: Reprodução

O avião do governo norte-americano saiu da Malásia, a primeira parada de Pelosi em uma viagem à Ásia nesta semana . O voo, no entanto, não apresentava destino final. Ao se aproximar de Taiwan, o site Flight Radar atualizou que o local de pouso da aeronave é o aeroporto de Taipei.

O site também mostrou um roteiro do voo incomum para o trajeto entre a origem e o destino. A aeronave fez uma grande curva contornando o mar da China.

Até o avião pousar, o governo dos Estados Unidos não havia se pronunciado sobre se Pelosi iria a Taiwan.

