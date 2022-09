Entornointeligente.com /

Sob forte calor, público do Rock in Rio aposta em looks com couro no 1º dia do festival: 'Quente pra caramba' Cidade registrou temperatura acima dos 30°C. Para as fãs, vale a pena passar calor para registrar boas fotos. Por Matheus Rodrigues, g1

02/09/2022 18h39 Atualizado 02/09/2022

1 de 3 Mariana Martins com look inspirado em Amy Lee, no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues/g1 Mariana Martins com look inspirado em Amy Lee, no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues/g1

No dia em que o Rio de Janeiro registrou forte calor com temperatura acima dos 30°C, segundo o sistema Alerta Rio, o público do Rock in Rio apostou em looks com couro.

Apesar de passar calor, o sacrifício seria recompensado com boas fotos no dia do metal no festival. A mineira Mariana Martins, de 29 anos, se inspirou em uma roupa da cantora Amy Lee da banda Evanescence para produzir sua saia costurada à mão.

«A saia fui eu que fiz. Deu trabalho à beça. Foi uma inspiração da Amy Lee, cantora do Evanescence. Durou três semanas fazendo à mão. Tô passando calor pra caramba, mas vale a pena», disse a moradora de Belo Horizonte.

Roccsana Porcaro, 24 anos, contou que está com a roupa escolhida há duas semanas para assistir ao show do Iron Maiden, principal atração deste primeiro dia de festival.

2 de 3 Roccsana Porcaro com look de couro no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues/g1 Roccsana Porcaro com look de couro no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues/g1

«Vale muito a pena o look, mas estou com mais calor na perna. A jaqueta, eu consigo segurar na mão e fica tranquilo. Quando anoitecer, vai esfriar e fica tudo bem», disse Roccsana.

Outro grupo que apostou no look com couro foram as amigas Priscila Bretas, Isabella Mattosinho, Priscilla Masset e Cris Oliveira.

3 de 3 Priscila Bretas, Isabella Mattosinho, Priscilla Masset e Cris Oliveira também apostam no couro, no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues/g1 Priscila Bretas, Isabella Mattosinho, Priscilla Masset e Cris Oliveira também apostam no couro, no Rock in Rio 2022 — Foto: Matheus Rodrigues/g1

