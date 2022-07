São José Lapa ataca Pedro Abrunhosa: «A minha voz não é a tua voz»

Entornointeligente.com /

A atriz São José Lapa criticou Pedro Abrunhosa e as suas palavras sobre a guerra na Ucrânia. «A minha voz NÃO é a tua voz, Pedro Abrunhosa. Aliás, tu NUNCA tiveste voz… Nunca! Quanto ao resto, bem podes dizer vitupérios nos teus concertos», escreveu a atriz numa publicação do Facebook. «Estou-me nas tintas se até as Pussy Riot já se tornaram pornográficas. Força», acrescentou.

Recorde-se que as críticas de São José Lapa surgem na sequência de Pedro Abrunhosa ter dito num concerto, em Águeda, «Putin go fuck yourself».

«Eu nunca escrevi uma música com meias palavras, a palavra menos obscena nesta música é a palavra f****. Tudo o resto é violência, é violação, é morte, é destruição. Eu não escrevi nenhuma música para pedirmos desculpa, eu escrevi uma música para pedirmos justificações», disse durante a interpretação de uma dos seus temas, que adaptou para incluir as críticas à ação do Presidente russo.

O discurso do músico valeu uma nota de repúdio da embaixada russa em Portugal, a que Abrunhosa reagiu pedindo uma posição do Governo à intimidação dos representantes de Moscovo no nosso país.

Por sua vez, o ministério dos Negócios Estrangeiros, tutelado por João Gomes Cravinho, veio condenar o «tom e conteúdo» do comunicado da Embaixada da Rússia em Portugal e sublinhou que a liberdade de expressão é um direito «inalienável».

LINK ORIGINAL: iOnline

