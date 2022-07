Síntomas post COVID-19 que pueden superarse

Entornointeligente.com /

Es común experimentar dificultad para respirar después de estar en el hospital o haber recibido cuidados médicos en casa. Sentirse así le genera ansiedad. Mantener la calma y aprender la mejor manera de manejar la respiración le ayudará. Los especialistas sugieren que esta falla debería superarse en la medida que haga actividades y ejercicios. Mientras tanto recomiendan:

No apresurarse. Dividir las tareas. Inhalar antes de hacer la actividad. Exhalar mientras hace un esfuerzo. Puede resultarle útil inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Problemas con la voz En ocasiones, las personas tienen impedimentos al hablar después de haber sido intubadas. Por eso es importante que:

Hable así sea incómodo y tome descansos. No fuerce la voz, no susurre, no grite. Use otras formas de comunicarse: escribir, enviar mensajes de texto o gestos. Beba sorbos de agua durante el día.

