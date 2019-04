SNS perde 100 camas num ano só em Lisboa

Entornointeligente.com / O ano passado o Governo definiu um aumento de camas nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo, mas não só não o fez como aconteceu o contrário, revela hoje o jornal ” Público “. Em vez de ganharem quase mais 300 camas – como tinha delineado através de portaria do Minsitério da Saúde – os hospitais da área de Lisboa perderam uma centena de camas. Os dados foram revelados ao diário depois de um pedido de levantamento feito pelo Bloco de Esquerda. De 2017 para 2018, os três centros hospitalares de Lisboa perderam 96 camas. Um cenário muito diferente do prometido na portaria de 20 de março de 2018, assinada pela então secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, que prometia um aumento de 278 camas, querendo passar de 7871 para 8149 no terceiro trimestre do ano passado. Ao “Público”,a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo justificou-se obras de beneficiação que “implicam uma redução temporária de lotações”. E afirmou que “a maior parte dos hospitais” de Lisboa vai receber “projectos de hospitalização domiciliária que serão responsáveis por um acréscimo de cerca de 100 camas”. LINK ORIGINAL: expresso

