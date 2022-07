SNS com saldo negativo de 400 milhões de euros no primeiro semestre deste ano

Entornointeligente.com /

Nos primeiros seis meses deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) acumulou um saldo negativo de 400,8 milhões de euros, o que representa «uma deterioração de 200,6 milhões de euros» em comparação com o mesmo período do ano passado, revela a síntese da execução orçamental de Junho esta terça-feira divulgada pela Direcção-Geral do Orçamento (DGO).

Olhando para os dados desagregados pela DGO, enquanto a receita do SNS cresceu 3,5% no primeiro semestre, a despesa aumentou 6,9% em comparação com o período homólogo de 2021. O crescimento da despesa resultou sobretudo do disparar dos gastos na rubrica dos fornecimentos e serviços externos (mais 12,9%) e, em muito menor escala, das despesas com pessoal (mais 2,3%), refere a síntese de execução orçamental.

Na rubrica dos fornecimentos e serviços externos, o aumento da factura ficou a dever-se, em grande medida, ao crescimento dos gastos com meios complementares de diagnóstico e terapêutica (mais 25,5%), justificados sobretudo pelos «encargos associados à realização de testes para o diagnóstico da covid-19». A despesa subiu também devido à factura com produtos vendidos em farmácias (mais 19%), que inclui os testes de covid-19 realizados nestes estabelecimentos e comparticipados a 100%. A despesa com a compartição estatal dos medicamentos também aumentou no primeiro semestre.

O impacto das medidas adoptadas no âmbito da pandemia de covid-19 na área da saúde em geral foi muito elevado. A despesa ascendeu a 726,8 milhões de euros, e a maior fatia foi para a aquisição de vacinas (284,3 milhões) e testes covid (229,3 milhões de euros), especifica a síntese de execução orçamental.

Os gastos com recursos humanos (contratações, horas extras e «outros abonos» para combate à pandemia) totalizaram 151,3 milhões de euros neste período e, em equipamentos de protecção, foram gastos 55,3 milhões de euros.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com