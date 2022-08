Snigur dio la primera campanada del US Open al eliminar a Simona Halep

Entornointeligente.com /

Nueva York (EE.UU.).- Daria Snigur, número 124 del mundo y debutante en el cuadro principal de un ‘grande’, dio la campanada este lunes al imponerse por 6-2, 0-6 y 6-4 a la rumana Simona Halep, séptima de la clasificación mundial.

First appearance in a Grand Slam main draw sealed with an upset 🤩

Qualifier Daria Snigur takes out No.7 seed Halep. #USOpen pic.twitter.com/4eaHSzpXlA

— wta (@WTA) August 29, 2022 Primera participación en un Grand Slam y protagoniza una gran sorpresa 🤩

La jugadora de la previa Daria Snigur elimina a la cabeza de serie No.7 Halep. #USOpen https://t.co/Kpdbq6OiZo

— WTA Español (@WTA_Espanol) August 29, 2022 Snigur, que superó tres rondas de clasificación para acceder al cuadro principal, se enfrentó por primera vez en su carrera a una jugadora del top 10 y se regaló la primera victoria de su vida en el Tour. Tumbó a una Halep que venía jugando un gran tenis con 19 victorias en sus últimos 22 partidos, además de un reciente título en el WTA 1.000 de Toronto.

La ucraniana de 20 años de edad era una de las jugadores de más talento a nivel junior y fue campeona de Wimbledon, en esa categoría, en 2019; sin embargo, nunca había sido protagonista en el circuito WTA antes de este lunes y, cuando logró tumbar a Halep, estuvo a punto de romper a llorar por la emoción.

Este triunfo le garantiza salir de Nueva York, como mínimo, con un cheque de 121.000 dólares en un torneo que reparte este año la cantidad récord de 60 millones de dólares.

Así pues, se medirá en la segunda ronda con la ganadora del partido entre la polaca Magdalena Frech y la canadiense Rebecca Marino.

EFE

