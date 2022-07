Sánchez, Vidal y Pellegrini lideran: El ranking de figuras deportivas más conocidas de Chile en el mundo

Entornointeligente.com /

El talento de Chile es reconocido a nivel mundial, especialmente en el área deportiva, ya que el país cuenta con exponentes de élite en diferentes disciplinas.

En ese marco, Imagen de Chile realizó un estudio de percepción para saber cuáles son los deportistas nacionales más conocidos en el orbe. Y sus resultados muestran que los futbolistas Alexis Sánchez y Arturo Vidal, y el entrenador Manuel Pellegrini, lideran el listado.

El ranking lo componen nueve deportistas ligados al fútbol y tres tenistas, y se hizo en base a una encuesta realizada en 12 ciudades del mundo: Toronto, Washington, Tokio, Nueva York, París, Madrid, Berlín, Sao Paulo, Londres, Shanghái, Nueva Delhi y Dubái.

«El fútbol sigue siendo el deporte más masivo y es un gran embajador de la marca Chile en el mundo desde la generación dorada del fútbol, que tuvo a varios representantes en las grandes ligas europeas», plantea Constanza Cea , directora ejecutiva de Imagen de Chile.

«Los chilenos hemos celebrado grandes logros que nos ha dado el deporte, como dos Copas América de fútbol, dos medallas olímpicas de oro en tenis e incluso un premio FIFA a la mejor arquera del 2022 para Christiane Endler», agrega.

EL top 10

1. Alexis Sánchez – futbolista 2. Arturo Vidal – futbolista 3. Manuel Pellegrini – entrenador de fútbol 4. Marcelo Salas e Iván Zamorano – ex futbolistas 5. Claudio Bravo – futbolista 6. Gary Medel – futbolista y Fernando González – ex tenista 7. Marcelo «Chino» Ríos – ex tenista 8. Christiane Endler – futbolista y Christian Garín – tenista 9. Ben Brereton – futbolista 10. Nicolás Massú – ex tenista

Resultados

De acuerdo al estudio, Sánchez encabeza el listado con un 55% de reconocimiento a nivel mundial, sin embargo, sólo el 31% de los consultados sabía que era chileno. Con un 51% lo sigue el mediocampista Arturo Vidal, donde un 21% estaba al tanto de su nacionalidad. En ambos casos la ciudad donde son más conocidos es Dubái.

El tercer lugar lo ocupa el entrenador de fútbol Manuel Pellegrini, que es reconocido por un 49% de la muestra. La ciudad donde es más reconocido es Madrid (79%), lo que responde a la trayectoria del ingeniero como director técnico del Real Madrid y otros equipos españoles, como el Villarreal, Málaga y actualmente con el Real Betis.

El capitán de La Roja, Claudio Bravo, arquero del mismo Real Betis, es el número cinco del listado con un 45% de reconocimiento, donde sorprende su 82% de conocimiento en Dubái, mientras en los mercados europeos, donde ha jugado, tiene un menor conocimiento (Londres, 50% y Madrid, 48%).

«Es impresionante la capacidad de trascender de nuestros representantes del fútbol a nivel mundial. Los cinco primeros lugares los ocupa el fútbol, y recién en el sexto lugar aparece el tenista Fernando González, medallista olímpico y uno de los deportistas que más alto ha llegado en el mundo, y pese a los grandes éxitos que están cosechando hoy figuras como Tomás González en la gimnasia, Joaquín Niemann y Mito Pereira en el golf o Sammis Reyes en el fútbol americano, por nombrar sólo a algunos, no alcanzan a aparecer en el top 10 de los más reconocidos», aseguró Cea.

«Otro fenómeno es la dupla Za-Sa, que marcó una era para el fútbol chileno, jugando en las ligas europeas más importantes. Ambos aparecen empatados en el cuarto lugar del ranking (47%) pese a haberse retirado del fútbol profesional hace más de una década, y eso muestra su capacidad de ser recordados», añadió.

El sexto lugar es compartido por el futbolista Gary Medel y el ex tenista Fernando González, que alcanzaron un 43% de conocimiento. El tenis se posiciona también con el ex número uno del mundo, Marcelo «Chino» Ríos, con un 40% y el fútbol femenino logró meterse también en el ranking con Christiane Endler, la arquera de La Roja Femenina y la mejor arquera del mundo según The Best (39%), compartiendo la octava posición con el tenista Christan Garin. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com