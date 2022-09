Sánchez riceve cittadini a La Moncloa: «Vogliamo goverare con la gente»

Entornointeligente.com /

MADRID — Pedro Sánchez promette di voler «governare con la gente e per la gente». Perché l’importante è perseguire «l’interesse generale» e non quello di «una minoranza». L’ultimo capitolo di una nuova strategia messa in atto dal premier, dopo alcuni risultati elettorali negativi del suo partito, ha avuto luogo oggi in presenza di una cinquantina di cittadini. Nel corso dell’incontro, promosso in occasione dell’inizio della nuova «stagione politica» dopo le ferie di agosto, il presidente si è impegnato a fondo per mettere in luce il messaggio che ha deciso di privilegiare in vista dell’ultimo anno di mandato. quella di un leader capace di mostrare vicinanza alle persone comuni.

Il pubblico presente è stato selezionato tra i cittadini che, nel corso dell’attuale legislatura, hanno inviato lettere con suggerimenti, richieste o critiche a La Moncloa o hanno partecipato a un programma di visite aperte al pubblico del complesso presidenziale, Come mostrato in video diramati dal suo ufficio stampa, Sánchez ha guidato alcune delle persone invitate in un tour della residenza e dei suoi giardini.

In seguito, il premier ha ascoltato gli interventi di alcuni dei cittadini presenti, di diverse età, i quali gli hanno rivolto appelli relativi a proprie preoccupazioni o priorità: «sicurezza per le pensioni», «cambiamento climatico» e «diritti delle donne» sono stati alcuni dei punti toccati.

Il leader di governo e del partito socialista ha poi pronunciato un discorso di circa 45 minuti: un intervento in cui ha rivendicato riforme e provvedimenti urgenti del suo governo e sostenuto che la Spagna è un Paese che «ha motivi per non cadere nella paura o nello scoraggiamento» di fronte al «complesso» scenario internazionale attuale. «Né euforia né catastrofismo, ma realismo e piena fiducia nelle nostre forze», ha aggiunto.

Come sottolineato dalla stampa iberica, Sánchez ha anche annunciato che domani verrà approvato un sussidio di disoccupazione per lavoratrici domestiche. E ha assicurato che le pensioni aumenteranno in base dall’evoluzione dell’inflazione, come stabilito dalla legge attuale.

Con l’organizzazione dell’incontro odierno, Sánchez ha cambiato il formato abituale per l’atto ufficiale di inizio della stagione politica rispetto alle edizioni degli anni scorsi, quando venivano invitati alti rappresentanti della sfera economico-finanziaria. «La politica deve essere impregnata di ciò che preoccupa la popolazione, soddisfare i bisogni e fornire soluzioni. È la volontà di questo governo: governare con la gente», ha sostenuto il premier.

Redazione Madrid

