Entornointeligente.com /

Sánchez promete no pactar con los conservadores tras las elecciones en Espaáa. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, descartó hoy un pacto con el conservador Partido Popular (PP) tras las elecciones generales del 10 de noviembre, con lo que sus posibilidades de gobernar volverán a depender de un acuerdo con la fuerza de izquierda Unidas Podemos (UP). El líder socialista se enfrenta a sus cuartas elecciones consecutivas como candidato sin garantías de cambios respecto a los comicios del 28 de abril, cuando ganó con claridad pero sin una mayoría que le permitiera gobernar en solitario. Su única opción era pactar con los progresistas de Unidas Podemos y conseguir la abstención de los independentistas catalanes, esto último casi asegurado si lograba el primero de los objetivos. Por su parte, tanto el PP como los liberales de Ciudadanos no se abrieron ni siquiera a una abstención. etiquetas Pedro Sánchez Espaáa PSOE Partido Popular (PP)

LINK ORIGINAL: Télam Agencia de Noticias

Entornointeligente.com