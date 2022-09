Sánchez presenterà al Senato le proposte per il risparmio energetico del governo (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Il presidente del governo, Pedro Sánchez, difenderà martedì al Senato davanti al leader dell’opposizione, Alberto Núñez Feijóo, le sue proposte per definire la strategia di risparmio energetico che l’Europa richiede. L’Esecutivo mantiene un’intensa agenda di incontri con gli attori coinvolti per la redazione finale.

Il faccia a faccia tra i due leader politici si svolge in un contesto segnato dall’instabilità energetica che sta soffrendo l’Europa a causa delle sanzioni occidentali alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, che ha portato la Commissione Europea a chiedere agli Stati membri di presentare i loro piani per ridurre il consumo di energia in vista dell’inverno.

