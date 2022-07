Entornointeligente.com /

MADRID — «Cambiamenti in profondità». È quanto si attende, secondo i media spagnoli, dalla riunione convocata per sabato del Comitato Federale del Partito Socialista spagnolo (PSOE), il massimo organo decisionale della formazione. Un incontro convocato poco dopo che Adriana Lastra, una delle persone più vicine al premier e segretario generale Pedro Sánchez, presentasse le dimissioni da numero 2 per «motivi personali».

A un anno dagli ultimi cambiamenti interni di peso, il leader socialista sembra quindi deciso a dare un’altra scossa al primo partito dell’esecutivo: anche questa volta, la mossa, se confermata, arriverà dopo una sconfitta elettorale di rilievo (allora a Madrid, quest’anno in Andalusia), entrambe in favore del Partito Popolare (PP)

A non lasciare molti dubbi sulle intenzioni del premier è l’ordine del giorno della riunione di sabato a cui hanno avuto accesso diversi media iberici, come El País. «Struttura della Commissione esecutiva federale e dei gruppi parlamentari», recita uno dei punti messi in programma.

Le dimissioni di Lastra, motivate ufficialmente per il fatto che l’ormai ex numero 2 di Sánchez nel PSOE ha bisogno di «riposo» per la gravidanza a rischio che stra attraversando, sono state accompagnate da numerosi rumors. In particolare per la controversia interna ha caratterizzato negli ultimi tempi i rapporti polici con il segretario d’Organizzazione socialista, Santos Cerdán.

Nonostante le smentite, presto è emersa l’intenzione di dar vita a una riformulazione interna più ampia rispetto a una mera sostituzione di Lastra, in vista del prossimo periodo elettorale, che avrà luogo nel 2023 con amministrative, comunali e politiche. Anche visto il ‘sorpasso’ da parte del PP previsto dall’ultimo ‘barometro’ elettorale del Centro per le Ricerche Sociologiche (CIS).

L’ex presidente del Congresso e governatore basco Patxi López e l’attuale ministra dell’Istruzione Pilar Alegría sono alcune delle figure a cui potrebbero essere affidati nuovi incarichi, secondo indiscrezioni.

Intanto, nel PP si dicono perplessi dall’ipotesi per cui le dimissioni di Lastra e quelle di Dolores Delgado, procuratrice generale dello Stato nominata da Sánchez, non siano connesse con i futuri movimenti interni al PSOE.

«Il proverbio dice: non c’è due senza tre», ha affermato ieri Pedro Rollán, vicesegretario di Coordinamento autonomico e locale popolare, citando anche la riunione del Comitato federale socialista in programma. «Dal punto di vista politico, non è più una notizia che diversi di coloro che hanno circondato Sánchez stiano sparendo a cascata, uno dopo l’altro, dalla scena politica», ha aggiunto.

Redazione Madrid

