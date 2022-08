Sánchez consolida l’alleanza con Scholz per il gasdotto dei Pirenei

Entornointeligente.com /

MADRID — C’è un ponte solido tra Madrid e Berlino sulla grande partita energetica. E l’occasione per puntellarne i pilastri è arrivata oggi al castello di Meseberg, a 70 chilometri circa dalla capitale tedesca, dove il premier spagnolo Pedro Sánchez è stato ospite d’onore del cancelliere tedesco Olas Scholz. Entrambi hanno ribadito di condividere il progetto di costruire un gasdotto per connettere Penisola Iberica ed Europa Centrale e Pirenei. Poco dopo, da Parigi è arrivata una replica più conciliante rispetto a una prima reazione poco interessata all’idea. «È un progetto da esaminare», ha dichiarato il ministro dell’Economia Bruno Le Maire.

In conferenza congiunta da Meseberg, Sánchez é stato chiaro riguardo alle proprie posizioni sul tema. «C’è la necessità di accelerare due tipi di interconnessioni: quelle elettriche e quelle di gas, in quest’ultimo caso, logicamente, in compatiblità con la scommessa sull’idrogeno verde», ha detto il premier, «ma gli obiettivi (europei) non sono stati raggiunti. Oggi le interconnessioni tra la Penisola Iberica e il mercato europeo sono inferiori al 3%».

Di fronte a tale situazione, anche visto che la Spagna «concentra il 30% della capacità di rigassificazione europea», trovare soluzioni diventa impellente, secondo Sánchez. «Questo problema va risolto, che sia attraverso la Francia o attraverso l’Italia», ha detto, facendo riferimento al «piano b» da lui stesso indicato se la connessione pirenaica non sarà fattibile, ovvero un condotto sottomarino tra Barcellona e Livorno.

Sánchez ha sottolineato con vigore che lui e Scholz hanno una «visione condivisa» sulla questione. E dal cancelliere tedesco è arrivata un’ottima sponda. «Sono assolutamente d’accordo sull’idea di realizzare un gasdotto di questo tipo, sia per migliorare la rete di connessioni europei, ma soprattutto per approfittare in comune l’idrogeno», ha affermato parlando subito dopo Sánchez.

Poco dopo, su sollecitazione della stampa è arrivata la nuova presa di posizione francese. «Visto che questa richiesta arriva da due Paesi amici, la prenderemo in esame», ha dichiarato.

Il motivo ufficiale dell’invito a Sánchez era la proposta di «condividere con il governo tedesco l’esperienza» di Madrid nell’elaborazione della propria Strategia di sicurezza nazionale, si legge in una nota de La Moncloa. Per l’occasione, Sánchez ha partecipato a una riunione del Consiglio dei ministri tedeschi.

Nel corso del viaggio di Sánchez, il premier e Scholz hanno anche affrontato questioni bilaterali. «Abbiamo molti amici nel mondo, e la Spagna è un’amica molto speciale», ha detto Scholz.

Redazione Madrid

