Sánchez cerca un faccia a faccia con Feijóo sull’energia

MADRID — Pedro Sánchez (PSOE) cerca il faccia a faccia con Alberto Feijóo (PP) sulla questione energetica. Ieri, la portavoce del governo Isabel Rodríguez ha annunciato che sarebbe stata registrata una richiesta di intervento del premier in Senato — dove il leader dell’opposizione detiene un seggio — «per informare» sul piano di risparmio energetico attivato. «Vogliamo che sia un dibattito per mettere a confronto e proporre idee, progetti e modelli di fronte a questa sfida», ha affermato Rodríguez. Ma dai popolari, il cui numero 1 nei giorni scorsi aveva accusato Sánchez di non coinvolgerli nelle decisioni più delicate, sono piovute critiche. «Vuole parlare solo di misure già adottate», ha detto il portavoce popolare al Senado Javier Maroto su Telecinco.

Proprio mentre Rodríguez annunciava la richiesta di intervento di Sánchez in Senato, il premier era impegnato in Germania per un incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz: un’occasione d’oro per consolidare una sintonia che appare ben avviata su progetti energetici europei come la costruzione del gasdotto dei Pirenei. E sono in diversi, tra osservatori e analisti, a notare come i «successi» politici ottenuti sul piano internazionale da Sánchez potrebbero essere da lui sfruttati per cercare riscatto nei sondaggi, che danno le sue opzioni di rielezione nel 2023 in calo.

«Di fronte al catastrofismo, al pessimismo e all’allarmismo, il nostro impegno è di gestione e di progetti», ha affermato Rodríguez. «Questo è anche un governo che si presta a dibattiti», ha aggiunto, annunciando la volontà di Sánchez di intervenire in Senato.

A domanda di un giornalista che le ha chiesto se tale annuncio rappresentasse una risposta a Feijóo, Rodríguez ha risposto di «non sapere bene» se Feijóo «voglia o non voglia» l’intervento del premier. «Ma ho molto ben in mente qual è l’intervento che vogliamo noi: un intervento che ci permetta di mettere a confronto modelli nell’ambito energetico, industriale, di politica internazionale e di impegni con l’Unione Europea».

La risposta dei popolari non si è fatta attendere: «Quando il presidente (del PP) parlava di dibattiti, si riferiva ai grandi problemi che colpiscono gli spagnoli», ha detto poco dopo sul canale tv Cuatro Juan Bravo Baena, vicesegretario economico popolare. «Il Partito Popolare vuole questo dibattito, perché lo abbiamo chiesto», ha aggiunto oggi Maroto, «ma osserviamo che Sánchez non si sente comodo nel confrontarsi con Feijóo», visto che «vuole restringere la discussione solo a misure già discurre al Congresso».

E da parte sua, oggi lo stesso Feijóo ha affermato, non senza una certa ironia, di «ringraziare» che, «alla fine», Sánchez abbia accettato un dibattito al Senato. «Anche se viene a parlare solo un pochino», ha aggiunto, «ho molto interesse a dire al presidente quello che penso e quale sono le proposte del PP in materia di energia». Feijóo ha anche chiesto, che nel corso del dibattito, si possa «parlare della Spagna senza insultare nessuno».

Secondo le ultime indiscrezioni della stampa iberica, il dibattito al Senato si terrà martedì prossimo.

Redazione Madrid

