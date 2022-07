Smith estrena título major en el British Open

Entornointeligente.com /

Cameron Smith se estrenó con un trofeo de los grandes. El australiano produjo una impresionante ronda final para capturar el British Open número 150 y extender la sequía de ocho años de Rory McIlroy sin major.

«Creo que ganar un Open Championship en sí mismo probablemente sea lo más destacado de la carrera de un golfista. Hacerlo alrededor de St Andrews, creo que es simplemente increíble. Este lugar es genial. Me encanta el campo de golf, me encanta la ciudad», dijo el joven de 28 años de Brisbane.

Smith , quien mantuvo la ventaja a mitad de camino antes de caer a cuatro del ritmo con un 73 en la tercera ronda, disparó ocho birdies, incluidos cinco seguidos desde el décimo, para anotar su segundo 64 de la semana y terminar 20 bajo par, superando la mejor marca anterior de 19 bajo par en el Old Course establecido por Tiger Woods en 2000.

Smith llevó sus ganancias de la temporada más allá de los 13.5 millones de dólares al convertirse en el quinto australiano en ganar el Abierto Británico. Ningún hombre australiano ha ganado The Open desde Greg Norman en 1993, mientras que Smith, Geoff Ogilvy y Adam Scott completan la lista de ganadores en este siglo.

Cameron reclamó el cheque de los ganadores de 2.5 millones de dólares, su segundo gran cobro después de reclamar el primer premio de 3.6 millones ofrecido en The Players Championship .

Smith también mantuvo la tradición de su nación de ganar ediciones especiales de aniversario del Open Championship en St. Andrews . El australiano Kel Nagle ganó aquí la edición número 100 en 1960.

«Eso es muy bonito; No sabía eso. Ganar un Open Championship en sí mismo probablemente sea lo más destacado de la carrera de un golfista. Creo que hacerlo en los alrededores de St. Andrews es simplemente increíble. Este lugar es genial. Me encanta el campo de golf. Me encanta la ciudad. Ojalá podamos mantener esa tendencia cada 50 años. Eso sería bueno, ¿no?».

Una pregunta parecía inevitable y Cameron Smith actuó molesto, porque se le pidió una respuesta durante la conferencia de prensa de su triunfo.

— ¿Se unirá a la nueva liga árabe LIV Golf?

—»Acabo de ganar el Abierto Británico, ¿y estás preguntando sobre eso? Creo que eso no es tan bueno. No lo sé, amigo. Mi equipo a mi alrededor se preocupa por todas esas cosas. Estoy aquí para ganar torneos de golf», dijo.

LIV Golf mantuvo un perfil bajo esta semana, pero se espera que la liga respaldada por Arabia Saudita aumente su gasto con más fichajes de alto perfil. Entre los que se espera que se unan a LIV la próxima semana puede estar el sueco Henrik Stenson, quien a principios de este año fue nombrado capitán de la Ryder Cup de Europa. Otra estrella suena en el radar para los árabes: el japonés Hideki Matsuyama.

