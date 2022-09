Entornointeligente.com /

'Símbolos da Independência': conheça o caboclo, força da identidade nacional A série do Jornal Hoje mostra a entidade que é meio indígena e meio negro, e que até hoje é presença imprescindível nos desfiles da independência na Bahia. Por Jornal Hoje

05/09/2022 15h36 Atualizado 05/09/2022

‘Símbolos da Independência’: conheça o caboclo, força da identidade nacional

O conceito de brasileiro surgiu na época da independência do Brasil e o Jornal Hoje mostrou que um dos símbolos dessa brasilidade é o caboclo – uma entidade que é meio indígena e meio negro, e que até hoje é presença imprescindível nos desfiles da independência na Bahia . (Veja no vídeo acima)

O caboclo sempre carrega a bandeira do Brasil e exibe uma postura de vencedor que derrotou o dragão, símbolo da coroa portuguesa.

Várias cidades da Bahia tem uma imagem parecida e ele é a estrela dos desfiles que comemoram a separação de Portugal. Um herói de guerra, de batalhas que muitos brasileiros nunca ouviram falar, mas que foram fundamentais para o processo de independência.

Os confrontos aconteceram em pelo menos sete províncias, como os estados eram chamados na época. Inclusive em partes do Uruguai, que na época pertenciam ao território brasileiro.

«Durante o próprio processo de independência alguns de seus participantes, alguns de seus destacados participantes se empenharam ativamente, foram muito bem sucedidos, na criação de uma versão para aquilo que eles estavam fazendo. Que versão era essa? A independência do Brasil seria um processo político pacífico. Sem derramamento de sangue, sem desordem, sem guerra civil. (…) Essa versão ela foi ganhando corpo ao longo do século XIX e ela virou um verdadeiro mito de origem», explica o professor João Pimenta.

O exército de Portugal concentrou as tropas em Salvador. A guerra durou mais de um ano na Bahia, até a vitória no dia 2 de julho de 1823 .

Nos terreiros, o caboclo ganhou um outro significado, que também faz parte deste símbolo da independência.

«Ele também ganha contornos religiosos. Inclusive na data do 2 de julho, muitos terreiros de Salvador costumam ter obrigações religiosas em relação ao dono da terra», diz o professor Carlos da Silva Júnior.

