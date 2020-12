SMA 2021 elimina votos a GFRIEND tras acusación de actividad irregular

A solo una semana de abrirse la votación de los Seoul Music Awards 2021 , la organización emitió un comunicado a los fandoms de K-pop que apoyan a sus grupos favoritos. Según el comité organizador, se habrían descubierto votos irregulares que violan las reglas ya establecidas.

Esta “actividad anormal” se detectó tras monitorear el puntaje del 14 al 15 de diciembre y el artista favorecido llevaba la inicial “G”. Según SMA 2021 , el fandom habría creado más de 600 cuentas falsas vía bots, además de autogenerar tickets de votación usados en las categorías Main (Bonsangs) y Legend rookie awards

Junto a la denuncia expuesta, también se detalló que el comité de los SMA decidió eliminar los votos anormales el 17 de diciembre en horario de Corea del Sur.

Comunicado de High1 Seoul Music Awards 2021. Foto: app SMA

Anuncio difundido por la app oficial de los SMA “Como resultado del monitoreo de votos en todas las categorías, entre el 14 y 15 de diciembre del 2020, encontramos la siguiente situación. Se usó software ilegal para crear 6.553 cuentas falsas incluyendo *****-****ex, además de emplear tickets macrogenerados para participar en la votación. A continuación, los detalles del suceso.”

Ocurrencia : después de las 9.21 p. m. del 13 de diciembre. Artista : G******** Número de votos a eliminarse: 116.540 votos en Main y 71.380 votos en Legend rookie prize. “Lo mencionado anteriormente es un caso claro de votos irregulares. Todas las cantidades identificadas como votos anormales se eliminarán el 17 de diciembre y las cuentas falsas usadas para ello han sido borradas”.

Asimismo, SMA señaló que no se encontró irregularidades en otras categorías; sin embargo, advirtieron que tomarán acciones legales en caso se descubra fraude deliberado con el uso de macros y otros software similares.

Cabe añadir que dentro de la app, al permitirse iniciar sesión desde al menos cinco redes sociales distintas, es posible que un dispositivo registre más de una cuenta. Lo que no está admitido en las reglas es el empleo de aplicaciones fantasma para multiplicar usuarios nuevos.

APP oficial para votar en los High1 Seoul Music Awards 2021. Foto: capturas

GFRIEND en los SMA 2021 Una vez hecho el anuncio, hubo un cambio drástico en la posición de los artistas de la categoría bonsang. Ello dejó ver cuál era el fandom afectado por la eliminación de votos.

Capturas de la APP SMA antes de la eliminación de votos. Foto: vía Twitter

Capturas de la APP SMA tras la eliminación de votos. Foto: vía Twitter

Tras bajar del puesto 1 a la posición 7 en cuestión de minutos, los fans de GFRIEND se defendieron en redes sociales. Según sus respuestas, ellos aplicaban la estrategia de voto masivo en horas específicas, lo que debía explicar el aumento significativo de puntaje en ciertos momentos de la votación.

“Los fans se pasaron horas viendo avisos para ganar votos. Este es un complot para que GFRIEND no lidere”, exclamaron usuarios en Twitter.

Reacciones a la eliminación de votos a GFRIEND. Foto: vía Twitter

También criticaron a los Seoul Music Awards por alegar “votaciones injustas”. Según el fandom Buddy, ellos reunieron el puntaje necesario para obtener un premio en ediciones anteriores, pero este no fue otorgado.

GFRIEND quedó fuera de los bonsang SMA de la edición 2019 de los SMA a pesar de los votos recaudados. Foto: vía Twitter

“Dicen que tenemos que votar para que GFRIEND gane, pero lo hacemos y terminan robándonos”, “¿Qué sobre el bonsang que mis chicas debieron recibir en 2019? ¿La manipulación de RT en la votación de Hanteo? Pedimos explicaciones y nunca nos respondieron. Están jugando sucio y nos están menospreciando″, fueron algunos de los cuestionamientos de los cibernautas.

