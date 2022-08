Sílvio Almeida: «Para lidar com o racismo, a gente vai ter de reorganizar o sentido da vida e da morte»

Entornointeligente.com /

Sílvio Almeida, 46 anos, diz-se o resultado de um acaso, de uma excepção. É para ele que muita gente aponta como exemplo, serve de argumento para uma sociedade se afirmar não racista. Sílvio Almeida é também um dos principais teóricos sobre o racismo no Brasil que lamenta o discurso em defesa da meritocracia «Ele perpetua a segregação», diz nesta conversa com o PÚBLICO, na qual refere a sua história como uma espécie de síntese do que é viver num corpo negro no Brasil e carregar uma circunstância que o levou ao lugar onde está e onde não estão muitos negros brasileiros: o lugar da excepção.

