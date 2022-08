Slimani rescinde com o Sporting e assina pelos franceses do Brest

Entornointeligente.com /

O avançado argelino Islam Slimani assinou contrato por uma temporada com o Brest, com mais uma de opção, depois de ter rescindido o vínculo ao Sporting, anunciou hoje o clube da Liga francesa de futebol.

«Enorme conquista por parte do Stade Brestois, que assegurou os serviços de Islam Slimani (34 anos), um jogador muito consagrado na Europa. Melhor marcador da história da seleção da Argélia, chega do Sporting, com o qual rescindiu contrato para se juntar aos Ty-Zefs por uma temporada (mais uma opcional)», refere o comunicado do clube gaulês, no qual alinha o português Mathias Pereira Lage.

Este será o terceiro clube gaulês que o internacional argelino representará na carreira, depois do Mónaco, em 2019/20, e Lyon, em 2020/21 e metade da época de 2021/22, antes de rescindir para rumar, de novo, a Lisboa.

Subscrever Em 31 de janeiro, Slimani foi anunciado como reforço dos ‘leões’, seis anos depois de ter deixado Alvalade, mas o regresso acabou por «não funcionar», segundo o técnico ‘leonino’, Rúben Amorim, que decidiu afastá-lo da equipa principal ao fim de poucos jogos.

Foram apenas 12 os encontros que o ponta de lança argelino disputou de ‘leão ao peito’, registando quatro golos e uma assistência, números bastante longínquos daqueles que conseguiu nas três temporadas da primeira passagem (57 golos nos 112 jogos oficiais).

Slimani, de 34 anos, chegou ao Sporting em 2013/14, proveniente do argelino CR Belouizdad, por cerca de 300 mil euros, tendo sido transferido para o Leicester, em 2016/17, então campeão inglês, pelo valor da sua cláusula de rescisão, 30 milhões de euros.

O avançado cumpriu uma temporada completa no Leicester, que, depois, o cedeu, sucessivamente, a Newcastle, Fenerbahçe e Mónaco, até se transferir para o Lyon.

