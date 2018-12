Sólido triunfo de Ledoux en el clásico Navidad

Entornointeligente.com / El dosañero nativo Ledoux, montado por Edwin Castro, se impuso fácilmente ante cuatro rivales en la edición 80 del clásico Navidad, efectuado en la séptima carrera de la jornada hípica del martes en el hipódromo Camarero.

La prueba, sobre 1,700 metros y con premio de $68,100, presentó cinco dosañeros nativos entre los que Ledoux fue considerado gran favorito con gabela de dos por cinco, ya que venía de ganar el clásico Puerto Rico Futurity y de paso buscaba su quinta victoria seguida.

Al ordenarse la salida, Percusionista salió a establecer el paso desde el principio seguido por Ledoux y más atrás el resto del grupo comandado por Autonómico. La carrera fue un duelo entre los tempranos punteros con paso establecido de :24.61 y :48.34 para los primeros dos parciales.

Ledoux desplazó a Percusionista desde que restaban 900 metros para el final y en adelante se despegó con facilidad hacia una cómoda victoria sin que ningún otro rival representara peligro.

Al entrar a la recta de llegada, Ledoux contaba con diez cuerpos de ventaja ante Autonómico, que pasaba al segundo, pero sin presentar ninguna posibilidad de amenaza contra el eventual ganador, que cruzó la meta con diferencia de ocho largos y tiempo de 1:48.79.

Desde la segunda posición completaron el orden de llegada Autonómico, Tentador, Percusionista y Don Dixie.

Ledoux, un hijo del semental Harlan's Pure en la yegua Eddington Lady, criado en Hacienda Los Nietos, pertenece al EV Stable y es entrenado por Luis Rodríguez. Obtuvo su quinta victoria en su sexta salida y su segundo éxito en pruebas de grado asegurando el Premio Camarero al mejor dosañero nativo del año.

Su triunfo en el clásico Navidad deja establecido que Ledoux será el principal representante de la división nativa el año próximo cuando competirá como tresañero y con gran potencial de llegar a los eventos de la Triple Corona de mantener su condición.

