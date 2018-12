SLASH, RECHAZADO POR “THE WALKING DEAD”

Entornointeligente.com / El guitarrista de Guns N´Roses, Slash , ha contado que un tema que escribió para “The Walking Dead” fue rechazada por la exitosa serie.

Aunque la canción no ha caído en saco roto – Slash la convirtió en “The One You Loved Is Gone” y la incluyó en su LP, “Living The Dream”, el álbum más reciente de Slash y su viejo colaborador Myles Kennedy – originalmente estaba pensada y escrita para la serie.

Slash lo ha contado en el podcast de Basel Meets:

“Escribí la introducción de la canción para The Walking Dead porque en ese momento la serie no tenía realmente ninguna otra música fuera de la incidental y por eso estaba tratando de presionarlos para que pusieran una canción original ahí”.

“Pero no quisieron hacerlo porque soy yo y no quieren tener nombres existentes reconocibles como parte del mundo de The Walking Dead. Y, de ese modo, no prosperó, pero siempre fue una buena idea musical”.

La semana pasada el guitarrista de Guns N´Roses, Richard Fortus, confirmó que un nuevo álbum de la banda está en camino, y que podría salir muy pronto.

“Estamos intentando hacer otro disco y sacarlo pronto. Creo que sucederá más rápido de lo que piensas ¡Espero que suceda más rápido de lo que piensas!”.

Cuando se le preguntó si los fans podrán escuchar una nueva canción en 2019, Fortus explicó: “Definitivamente podría suceder… podría haber empezado algo”.

Ahora ya han acabado su gira y se pueden centrar plenamente en la factura de ese nuevo LP, el disco que sucederá a “Chinese Democracy” , editado hace ya diez años.

