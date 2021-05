Slachtoffer seksueel misbruik niet hiv-geïnfecteerd

Entornointeligente.com / – In een artikel van Starnieuws op 4 mei 2021 lazen wij het pleidooi van de advocaten Irene Lalji en Dwight Kraag om voetbaltrainer Ricardo O. vrij te spreken van de gehele tenlastelegging. De raadsvrouw beriep zich in de zitting van maandag 3 mei onder meer op het visum van een arts als zou de labtest van het slachtoffer hiv-positief zijn. De verdachte Ricardo O. zou volgens de raadsvrouw niet hiv-geïnfecteerd zijn. Zij stelde: “Als zij (het slachtoffer) beweert dat de verdachte de enige is die seks met haar heeft gehad, hoe komt het dan dat zij hiv-positief is en de verdachte juist hiv-negatief?”

De verwijzing naar een hiv-positieve test verbaasde ons ten zeerste. Drie jaar geleden, direct na de aangifte van seksueel misbruik, verwees KPS Jeugdzaken het meisje en haar moeder naar het ‘s Lands Hospitaal om een hiv-test te doen. Het resultaat dat naar KPS Jeugdzaken is verstuurd, was negatief: het meisje was dus niet hiv-geïnfecteerd. Het verbaast ons dat dit resultaat niet is opgenomen in het dossier van het Openbaar Ministerie.

Integendeel, volgens hetzelfde bericht stelde advocaat Lalji dat in het requisitoir van het Openbaar Ministerie is opgenomen dat het meisje hiv-positief is. Op vrijdag 5 mei, langer dan drie jaar na de aangifte tegen de verdachte, heeft het slachtoffer, onder begeleiding van haar vader en Carla Bakboord, voorzitter van Women’s Rights Centre (WRC), opnieuw een hiv-test gedaan. Wederom wees de test uit dat het slachtoffer hiv-negatief is. Op het formulier staat vermeld: “Een negatieve test geeft aan dat de cliënt vanaf minder dan drie maanden geleden, dus vóór 7 februari 2021 niet hiv-geïnfecteerd was.” Dit bewijs is bij WRC te verifiëren.

Er lijken dus twee tegenstrijdige verklaringen te bestaan over de hiv-status van het slachtoffer. Eén via ‘s Lands Hospitaal, van de test gedaan vlak na de aangifte die aangeeft dat zij hiv-negatief is. Dit is op 5 mei bevestigd door Stichting Lobi door opnieuw te testen. En één verklaring, die volgens de advocaten is opgenomen in het requisitoir van het Openbaar Ministerie, die aangeeft dat zij hiv-positief zou zijn.

Dit roept een aantal vragen op waar wij ons als samenleving zeer ernstig over moeten buigen: Hoe kan het dat het eerste visum, op basis van de test vlak na de aangifte, waarin verklaard wordt dat het slachtoffer NIET hiv-geïnfecteerd is, niet is opgenomen in het dossier? Hoe kunnen twee tegenstrijdige uitslagen van een hiv-test bestaan? Hoe zou het kunnen dat een arts een visum afgeeft dat een persoon hiv-geïnfecteerd is, terwijl twee tests hebben uitgewezen dat dat niet waar is? En hoe zou dit incorrecte, visum wel kunnen belanden in het dossier, zoals de advocaat aangeeft?

Namens,

Maggie Schmeitz – Stichting Ultimate Purpose

Carla Bakboord – Stichting Women’s Rights Centre

Sharda Ganga – Stichting Projekta

Henna Guicherit – Culconsult

Julia Terborg – Centre for People’s Development

Hakiem Lalmahomed – Youth Advisory Group of the UNFPA Suriname

Isaura Morsen – Women’s Rights Centre

Asha Mungra – Unie van Surinaamse Vrouwen

Marina De Bies – Institute for Women, Gender & Development Studies

Maureen Burke – Stichting Double Positive

Vanessa Limon – Zami Paramaribo

Liefda Somo – Vrouwenparlement Forum

Amar Balaydin – Ambassadeur tegen Huiselijk Geweld

Seran Naarden – Ambassadeur tegen Huiselijk Geweld

Ravina Bihari – Women’s Rights Centre, Ambassadeur tegen Huiselijk Geweld

Nandenie Dinai – Stichting Moederhart

Ruth San A Jong – Schrijversvakschool

Jacyntha Jong-A-Lock-Dundas – Directeur stichting Kinder-en Jongerentelefoon

Angelique Del Castilho – Platform Politiek Actieve Vrouwen

Gieta Girjasing – De Surinaamse Tafeltennisbond

Patricia Etnel – DNA-lid

Jennifer Vreedzaam – DNA-lid

Cheryl Dijksteel – DNA-lid

Joey Landsdorf – Youth Advocacy Movement

Judith Ewijk – Stichting Sowegro

Sade Landsdorf – Push Forward

Michelle Belfor – Youth Advisory Group of the UNFPA Suriname

Apana van Leeuwarde, Rachel Wittenberg – Stichting Youth Empowerment Suriname

Lucien Govaard – Suriname Men United

Eline Graanoogst – Nationale Vrouwenbeweging

Clive Saridin – Ambassadeur tegen Huiselijk Geweld

Winston Lieveld – Parea

Simone van Leuvenem – Ambassadeur tegen Huiselijk Geweld

Sarafina Naarden – Stichting Nafasi Gesner

Orlando Simon – Stichting Building Bridges…Saving Lives

Susan Doorson -Women’s Way

Ro Dors – Bonisport

Norville Plet-Burleson – Vereniging van Sociaal Werkers in Suriname

Adeline Bijlhout – Meldpunt Kinderbescherming Paramaribo Zuid

Jennifer van Dijk-Silos

Anne-Marie Guicherit

Yvonne Towikromo

Eloa Van der Hilst

Roy Bhikharie

Lilian Adriaansz

Gitanyali Girjasing

Elly van Kanten

Vurnun Sordam

Ranusha Pritipalsingh

Rohan Ramnath

Sylvia Jacobi

Andy Truideman

Soulamy Laurens

Henk Ramnandanlal

Renatha Simson

