Sky: Children of the Light Análisis

Han pasado dos años desde que Sky: Children of the light fue anunciado para iOS aprovechando el lanzamiento de Apple TV 4k , pero por fin está en la Apple Store de forma gratuita. Thatgamecompany , siguiendo la estela que sus famosos juegos (Journey y Flower) dejaron, nos presentan una experiencia para todos los sentidos. Esta vez en iOS , aunque pronto estará disponible en Android y PC . Y precisamente es en el dispositivo móvil en el que lo hemos jugado, y os contamos nuestras sensaciones.

Nada más comenzar, varios mensajes nos advierten de que este juego está creado para jugar con auriculares o con altavoz . El sonido, tal y como ocurría con Journey, es un personaje más encargado de introducirte en este mundo irreal compuesto por luz, escenarios preciosos, armonía, y naturaleza. En esta ocasión los chicos de Thatgamecompany nos proponen un ancestral reto: devolver las estrellas caídas a sus correspondientes constelaciones. Para ello, nos esperan siete reinos, a cada cual más complejo, en el que tendremos que ir “activando” distintos espíritus para poder acceder a los templos principales de los reinos. En ellos aguardan los protectores de dichas estrellas, que esperan ansiosos que les despertemos. Como os decíamos, está disponible en iOS, pero puestos a escoger os recomendamos encarecidamente que juguéis en iPad antes que en iPhone, ya que la pantalla es demasiado pequeña para este tipo de juego. Cuando llegue la actualización de iOS 13 y podamos conectar los mandos de PS4 y Xbox One esto será otro cantar… pero mientras tanto, mejor en pantalla grande y con los controles sobre la pantalla. En la configuración podremos optar por dos modos : el primero viene de serie y consiste en desplazar dedos por la pantalla… y no va del todo fino cuando se confunden gestos y el personaje no avanza. El segundo es el que os recomendamos: las clásicas setas virtuales en las esquinas inferiores. Tampoco va del todo fino, pero es bastante mejor. Otra personalización de la experiencia de juego reside en los tres modos de gráficos disponibles . Dependiendo del que elijamos, podremos tener prioridad en la batería, en la resolución o en los frames. Elijas el modo que elijas, podemos garantizarte que se ve de miedo. Sin duda, estos chicos saben dónde tocar la patata, porque desde el primer plano, la primera frase y el primer acorde ya tenemos la piel de gallina. Aunque hemos de reconocer que han perdido un poco de fuelle . Si, el juego es bonito a rabiar y cuenta con escenarios increíbles y una banda sonora genial… pero durante todo el juego sentimos que es “más de lo mismo”. Quizás todavía nos dura la resaca de Journey o, incluso de Rime, y este tipo de juegos los relacionamos rápido. Si bien es cierto, la compañía ha introducido a la experiencia un alto componente social . En este mundo gigante que luce genial en una pantalla pequeña, no estaremos solos . En nuestro viaje iremos encontrándonos a otros jugadores que estén jugando en ese momento. Como su propio nombre indica, la luz es la clave. Para poder interactuar con ello, tendremos que encendernos mutuamente una vela que simboliza cómo se inicia la llama de la amistad . A partir de ahí podremos avanzar en la relación consumiendo puntos recogidos con otras velas durante los niveles e iremos desbloqueando distintas formas de interactuar: desde chat hasta abrazos, dejar mensajes a otro usuarios, gestos, etc. Jugar con gente no es sólo un mero elemento cosmético, también es útil a la hora de pasarnos niveles. Un ejemplo sería abrir puertas que sólo se abren si dos jugadores las activan a la vez. Pero esta dinámica social no es lo único que dota a Sky de vida. Nuestro personaje puede crecer y mejorar sus habilidades con un pequeño árbol que podemos ir desbloqueando. Así podremos mantenernos más tiempo en el aire planeando, y tendremos hechizos. Y no se queda ahí la experiencia, también podremos desbloquear diferentes elementos para personalizar a nuestro personaje : distintos peinados, capas, piernas, máscaras, etc. Obviamente, si os hablamos de elementos personalizables y de dispositivos móviles, vuestra mente habrá ido directa a la palabra clave: micropagos .

Si, efectivamente el juego cuenta con compras dentro de la app que nos permiten mejorar y desbloquear accesorios rápidamente. Algo que, sinceramente, empaña un poco la experiencia ya que t e aleja de lo emotivo del juego y te acerca a lo mundano y cosmético de cualquier otro juego. Además recordemos que es un juego gratuito, así que este tipo de negocio nos parece un tanto extraño. De todas formas, cabe destacar que se ha confirmado que es un juego en expansión y recibiremos más contenido pronto. Pero opiniones al margen, es evidente que Sky lleva el sello de Thatgamecompany, ya que mezcla perfectamente en una armonía sin igual música, efectos sonoros, efectos visuales, un espectro cromático suave y agradecido y un diseño de niveles que aúna todo esto para que puedas disfrutar cada apartado antes mencionado. La temática roza la connotación religiosa , siendo perfecto para jugarlo en un momento de tranquilidad para alejarte del mundanal ruido. Una pena que en el formato móvil no se pueda disfrutar tan plenamente como nos hubiera gustado, ya que es un juego de exploración que en una pantalla tan pequeña se queda corto e, incluso, puede llegar a marear.

El veredicto Thatgamecompany, con Jenova Chen al mando, lo ha vuelto a hacer. Esta vez en formato de bolsillo, Sky: Children of the Light nos conduce a una experiencia de juego interactivo en el que seremos transportados gracias a una banda sonora genial a un mundo onírico lleno de seres de luz. El apartado social le da una vuelta de tuerca que no termina de cuajar en una experiencia tan personal, así como los micropagos. Aunque quizás el elemento novedad ya no está presente, sin duda merece la pena surcar los cielos sin estrellas de Sky. ¿Está esta página online? Sky: Children of the Light Fecha de lanzamiento 11 de julio de 2019 ipad iphone pc Sky: Children of the Light

