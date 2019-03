Sky Brown, la niña maravilla del ‘skate’

Entornointeligente.com / Sesión de entrenamiento de la británica Sky Brown en una pista de Miyazaki, Japón.

Se puede decir que es algo prematuro o algo fenomenal. O pueden ser ambas. Lo cierto es que cualquier niño o niña de 10 años tiene como principal propósito divertirse con sus amigos, jugar a la playstation y demás videojuegos, o ver Netflix. Pero este caso supera a todos. Ella es Sky Brown y, con tan solo una década de vida, ya compite por una sola meta: clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 .

Sky Brown se hizo profesional a los 7 años y deja a todos boquiabiertos cada vez que patina. No solo por su talento, sino por el asombro que causa la combinación enre esa habilidad que posee junto a su corta edad. Ya participó en varios torneos profesionales en los que se destacan el Vans United States Open , uno de los campeonatos más prestigiosos del skate y también en el campeonato asiático , en el que obtuvo el segundo lugar. Sus mejores resultados se dieron recientemente cuando en la Copa del Mundo quedó entre las 10 primeras y, en febrero de este año, ganó el torneo Simple Sessions de Estonia .

Es que esta niña compite con ‘skaters’ adultas y profesionales. Y si logra clasificarse a Tokyo 2020 tendrá solamente 12 años y será la tercera deportista olímpica más joven desde la segunda Guerra Mundial. O la más joven desde el regatista español Carlos Front en Barcelona 1992, que tenía 11 años.

Sky Brown demuestra su talento. / FOTO: afp behrouz mehri

Sensación en las redes sociales Y además de ser de las mejores en su disciplina, es una sensación en las redes sociales con 336.000 seguidores en Instagram que atraen las firmas de grandes marcas. Como Roxy, Sunny Delight, Hurley o Nike, que la ha contratado a sus 8 años y la ha hecho protagonista del comercial ‘Dream crazier’, junto a deportistas de renombre como Serena Williams .

Nacida en Japón , donde actualmente vive por su madre Mieko , aunque representa a Reino Unido ya que su padre, Stu, es británico. Las federaciones de ambos países disputaron para quedarse con el talento de Sky Brown , pero ella se decantó por Inglaterra ya que, según contó la propia deportista, la federación inglesa se centró en lo divertido de competir y no en los resultados.

La federación británica seleccionó a Sky Brown junto a otros cuatro ‘skaters’ profesionales, todos hombres mayores de 22 años, para darle financiación económica y ayudarlos a clasificarse para los próximos JJOO, que tendrá al ‘skateboarding’ como nuevo deporte olímpico. La ayuda cubrirá alrededor de 18.000 euros por atleta.

“Ser un ejemplo para las niñas” “Creo que patino diferente a muchas chicas: yo quiero hacer los trucos que hacen los chicos. Me gustaría ser un ejemplo para las niñas, que sepan que da igual la edad que tengas, que puedes hacer todo lo que te propongas”, le dijo a la agencia AFP esta niña que parece superdotada. Porque además del talento innato arriba de la tabla también tiene habilidad para desempeñarse en la tabla de surf. E n diciembre pasado, además, ganó el ‘reality show’ estadounidense ‘Dancing With The Stars Junior’.

“Estoy meramente enfocada en obtener una plaza para los Juegos de Tokyo 2020 . Sería muy bonito competir en la ciudad en la que nací”, dice Brown . “Más asustada estás, más adrenalina sientes. Amo el ‘skate’ porque me hace sentir en libertad”, agregó la niña. Pero todo podría haber sido distinto. Su padre, al principio, no quería saber nada de que la niña se subiese a una tabla de skate. Claro que no lo pudo impedir, era el juguete favorito de Sky . Y también lo es de su hermano Ocean , que nació con un skate bajo el brazo y, con solo 7 años, ya suma más de 41.000 seguidores en Instagram.

Superar a Tony Hawk “Ella solo patina para divertirse, no para ser mejor que nadie. Compite por todo el mundo, le ofrecen dinero, tiene vuelos gratis y se hospeda en buenos hoteles, pero tratamos que se mantenga alejada de todo eso. No se la ha subido la fama a la cabeza y estamos orgullosos de eso”, explicaron sus padres al diario ‘The Guardian’.

Asusta o sorprende pensar cual será el techo de Sky Brown. Tony Hawk debería inquietarse con esta niña que parece llegar con energía y talento para arrebatarle el título de ‘mejor skater de la historia’. Y tiene solo 10 años.

