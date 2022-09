Skoda Octavia RS, familiar com dotes desportivos

Entornointeligente.com /

Quando se pensa num carro desportivo, a marca Skoda não será a primeira a saltar-nos à mente. Ou pelo menos a quem não acompanha o circuito de ralis, onde o emblema checo tem uma longa e profícua história. A divisão responsável pelas actividades de desporto automóvel, a Skoda Motorsport, soma títulos e ainda este mês, a dupla finlandesa Emil Lindholm e Reeta Hämäläinen conquistou a primeira posição na Grécia (foi a segunda vitória no WRC2 nesta temporada do Fabia Rally2 evo). Logo, qualquer modelo que traga as iniciais RS, de Rally Sport, merece uma atenção especial.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com