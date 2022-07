Sixto Rein sale al paso a críticas por foto con sus hijos

Entornointeligente.com /

Luego de recibir varias críticas por la publicación de una foto mientras se bañaba con sus niños Enzo Andrés y Selene Isabel, Sixto Rein, decidió responder con la misma publicación.

A pesar de haber borrado la fotografía, el cantante venezolano, tomó la decisión de publicarla nuevamente con un mensaje de respuesta.

«Entiendo que algunos no compartan mi criterio, no somos iguales y no pretendo serlo», aclara Sixto Rein.

En la publicación añade que le pidió a su esposa Isabel Paredes que tomara una foto del momento «porque quería inmortalizar uno de los momentos más felices y sencillos de mi vida».

«Bañarme con mis hijos es algo que para algunos no significa nada, para otros es una ofensa y para mi es la riqueza más grande que un padre puede tener», comenta el artista.

Asimismo, informó que se considera un padre muy prudente cuando su hija le pregunta sobre temas de orientación sexual.

«Quise subir la foto para presumir mi mayor orgullo, mi tesoro invaluable, no para leer opiniones destructivas ni críticas», enfatizó Sixto Rein.

Finalmente el cantante solo quiso dejar en claro que lo que para muchos es visto con morbo, para él y su familia no lo es.

«Como leí en un oportuno comentario de una de las páginas de farandula que nos subió «Así vinimos al mundo, así incluso están viviendo indígenas en la selva, que nos hace diferentes»?».

https://www.instagram.com/p/CfcxXK6Olbj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

