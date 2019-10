Situación crítica en el Real Jaén: un juzgado pide su disolución – AS.com

Entornointeligente.com /

El Real Jaén se enfrenta a un situación límite , que podría desembocar en la desaparición definitiva del club. Según ha informado Eduardo Oliver en la Cadena Ser , el Juzgado de lo Mercantil ha dictaminado, a instancias de la Tesorería General de la Seguridad Social, la apertura de la fase de liquidación de la entidad por problemas económicos.

El problema viene de años atrás. Mismamente, la pasada temporada hubo impagos de sueldos a jugadores y trabajadores . Pero el origen del contratiempo se sitúa en el año 2013, cuando el Real Jaén llegó a un acuerdo con la Seguridad Social para responder periódicamente a una deuda de 1.520.487,52 euros , siempre según la información de la Ser.

Ahora, la justicia solicita la disolución del Real Jaén por no proceder en los plazos acordados al abono de la cantidad adeudada . En aquel entonces, Tomás Membrado y Andrés Rodríguez, actuales mandatarios del club jienense, no tenían cargo alguno, si bien eso no les exime de la responsabilidad de cumplir los requisitos del pacto.

Ante la crítica circunstancia, el club no se rinde e interpondrá todos los recursos que hagan falta con el fin de ganar tiempo y oxígeno frente a un periplo que puede acabar con sus 97 años de historia. Por el momento, la plantilla intenta mantenerse al margen de los veredictos judiciales y cabalgan en la cuarta posición del Grupo IX de Tercera División. El club tampoco se ha manifestado públicamente .

