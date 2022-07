Sisu: prazo para a inscrição na lista de espera termina na segunda-feira (16)

Entornointeligente.com /

17/07/2022 00h00 Atualizado 17/07/2022

1 de 1 Consulta de vagas na página do Sisu — Foto: John Pacheco/g1 Consulta de vagas na página do Sisu — Foto: John Pacheco/g1

Aqueles que não foram aprovados por meio da chamada regular do Sisu podem se inscrever na lista de espera até segunda-feira (16), às 23h59.

Para isso, o candidato precisa manifestar seu interesse em um dos dois cursos nos quais se inscreveu, no portal do programa . No entanto, esse recurso só pode ser usado pelo candidato que não foi aprovado em nenhum dos dois cursos escolhidos.

Os candidatos selecionados nesta etapa deverão ser convocados pela instituição de ensino a partir de 25 de julho.

Atenção : nem todos os cursos aderem à lista de espera. Isso acontece porque as vagas ofertadas nesta fase são aquelas que já existiam na chamada regular, mas não foram preenchidas por algum motivo.

Portanto, se todas as vagas forem devidamente preenchidas na chamada única, não haverá uma nova chamada.

Também é preciso estar atento à nota de corte. Assim como a chamada regular, essa fase também estipula uma nota mínima para concorrer à vaga. Para a lista de espera, as notas tendem a ser mais baixas, mas a depender da quantidade de vagas disponíveis, o aluno ainda pode ficar de fora

Mas, se for aprovado nesta seleção, o candidato precisa buscar a instituição de ensino para saber sobre o prazo de matrícula, que pode ser curto.

