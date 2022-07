Sistema Patria comienza entrega del segundo bono especial de julio

Entornointeligente.com /

1433628

Caracas. El Gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema Patria , anunció este domingo, 24 de julio, el pago del segundo bono especial correspondiente al mes de julio, bajo el nombre Bolívar vive .

«Inicia la entrega del #BonoBolívarVive enviado por nuestro Presidente Nicolás Maduro, a través de la #PlataformaPatria», se lee en la cuenta de Twitter Carnet de la Patria , encargada de informar sobre las asignaciones del gobierno oficialista.

Añade que el pago se realizará del 24 al 30 de julio. El monto del bono Bolívar vive es de 23,10 bolívares , refiere la cuenta del sistema Patria en Telegram, equivalente a 4 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Dirigidos a los 9 millones de carnetizados , según asegura el Gobierno de Nicolás Maduro, los bonos del sistema Patria no llegan a un sinnúmero de venezolanos con el carnet de la Patria, denuncian usuarios en redes sociales.

«No sé a quiénes o para dónde están llegando esos bonos, la verdad tengo casi un año que no me llega pero ni un solo bono . Deberían investigar porque a muchos nos dejaron de llegar bonos hace mucho tiempo», reaccionó un usuario, identificado como Zamy, a la publicación de la cuenta de Twitter Carnet de la Patria.

«A mi mamá tampoco le llega bono y lo necesita CI 3.657.343 Norma Rizzo», se quejó otra usuaria, identificada como Marisela Rizzo, este domingo 24 de julio.

Estremecidos por el aumento de los precios de servicios y productos de primera necesidad, los venezolanos necesitan casi 20 salarios mínimos para poder adquirir los productos de la canasta básica alimentaria, lo que corresponde a $459,84 , según informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cenda-FVM).

Conformada por 60 productos, la canasta básica, al día de hoy, tiene un precio de 2.593,47 bolívares ; mientras que el salario mínimo es de apenas 130 bolívares, lo que equivale a 23 dólares.

No se a quienes o para donde están llegando esos bonos, la verdad tengo casi un año que no me llega pero ni un solo bono🙄🙄 deberían de investigar porque a muchos nos dejaron de llegar bonos hace mucho tiempo 👍

— Zamy (@nutella150) July 24, 2022

Redacción El Pitazo Vista_4

Redacción El Pitazo Vista_4

Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas de nuestro país visitan diariamente El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para muchos de ellos somos la única fuente de noticias verificadas y libres de parcialidades políticas.

Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso creamos un programa de membresías: No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y contribuyan con un aporte económico que es cada vez más necesario.

Forma parte de la comunidad de Superaliados o da un aporte único.

Asegura la existencia de El Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades.

Es completamente seguro y solo toma 1 minuto.

Por: El pitazo Autor: Redacción El Pitazo Fecha de publicación: 2022-07-24 19:22:00 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com