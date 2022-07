Sismos abalam ilha de São Jorge

Entornointeligente.com /

Depois de um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter ter sido sentido nas ilhas de São Jorge e do Pico – com intensidade III/IV e III, respetivamente, pelas 16h55 da passada quinta-feira – outro de magnitude 2,4 (Richter) foi sentido ontem.

O CIVISA referiu que o mais recente sismo foi sentido pelas 07h33, com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada), nas freguesias de Santo Amaro, Velas e Urzelina (concelho da Velas, ilha de São Jorge).

Segundo o ponto de situação feito às 22h de segunda-feira, tinham sido contabilizados «um total de 42.590 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica», dos quais 297 sentidos pela população, no decorrer desta crise sismovulcânica.

Quanto ao sismo da semana passada, foi sentido com a mesma intensidade nas três zonas acima mencionadas e com intensidade III/IV nas freguesias de Rosais e Velas (concelho de Velas, ilha de São Jorge) e na freguesia de Calheta (concelho de Calheta, ilha de São Jorge).

Já no Pico, o abalo foi sentido com intensidade III na freguesia de Santo António (concelho de São Roque do Pico).

LINK ORIGINAL: iOnline

