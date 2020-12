¿En donde está el adolescente Dorian Streit Dorrejo?

Entornointeligente.com /

Dorian Streit Dorrejo es actualmente un adolescente de 17 años de edad y posiblemente padece en la actualidad, Síndrome de Estocolmo, luego del trauma padecido al ser secuestrado del interior de la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de Puerto Plata, República Dominicana, por su padre biológico no conviviente que recientemente ya lo había secuestrado y por lo que pasó unos meses en prisión.

En aquel entonces, Dorian contaba con 8 años de edad y el sujeto de origen Suizo, pergeñó toda una operación para cometer su crimen contra la libertad de Dorian.

Como en la vez anterior, estamos creyendo que sacó al niño de República Dominicana pasando por Haití, y con pasaportes falsos, posiblemente Peruanos, como en su anterior oportunidad, consiguió arrastrar en su locura al pequeño Dorian, hoy por hoy, un adolescente que debe estar con mucho miedo de la vida y lejos de su tierra natal y del amor de su madre y familia

Dorian Streit Dorrejo continúa desaparecido pero se lo sigue buscando

Lejos de sus amigos de infancia, de su medio socio cultural, de su equitación, de sus costumbres y de su educación

Desde el año 2011, se viene realizando una labor de búsqueda y de campañas para devolver a Dorian a su tierra natal y a sus afectos verdaderos. Pero es necesario el compromiso de la gente para dar con este chico que no eligió fugarse de casa. Solo fue arrancado por un sujeto irracional, hiper machista y violento que no sabiendo como seguir aplicando maltrato a su ex esposa, eligió esta forma repugnante para continuar pegándole en el alma. Claro que no le importó jamás su hijo! Solo lo ha usado para seguir lastimando y ciertamente, lastimando al pobre Dorian con su accionar netamente criminal

Las autoridades internacionales que como siempre, no tienen tiempo de buscarlo al niño, aunque tienen todas las herramientas para ello. Así que, como es necesario ayudar a que se esclarezcan estos casos de delitos domésticos, se decidió ayudar a su búsqueda sin pago de por medio y de forma totalmente desinteresada. Pero, es necesario contar con muchas miradas en el mundo y eso solo puede lograrse con el aporte humano y solidario de aquellos que deseen apoyar esta búsqueda, aportando cualquier información que permita dar con Dorian

Muchas Gracias

Fuente: Red Detectives Sin Fronteras Youtube Chanel

