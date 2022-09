Sismo en China: A casi 50 sube el número de muertos

Entornointeligente.com /

El temblor se registró a las 12H52 (04H52 GMT) en la región montañosa de Sichuan, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se situó a 39 km del cantón de Luding, informó la televisión publica china CCTV, en una zona no muy densamente poblada. En un video difundido por la agencia de noticias oficial Xinhua se veían lámparas colgadas balancearse y trozos de edificios en el suelo. CCTV mostró imágenes de bomberos retirando piedras que bloqueaban una carretera y de un auto azul, con el parabrisas roto por una gran roca. El temblor se sintió en varias ciudades de la provincia a unos 200 km del epicentro, entre ellas la capital regional Chengdu, que cuenta con 21 millones de habitantes, actualmente confinados debido a un brote de covid-19. El último balance provisional, revisado al alza por la noche, era de al menos 46 muertos, según la televisión nacional, que indicó además que habría 16 desaparecidos y 50 heridos. Ante unas cifras que podrían ir en aumento, el presidente chino, Xi Jinping, instó a «hacer todo lo posible para ayudar a las personas afectadas por la catástrofe y minimizar las pérdidas humanas», según Xinhua. «Viviendas resultaron gravemente dañadas» y las líneas telefónicas quedaron interrumpidas en algunos lugares, indicó la prefectura de Garze. La ciudad de Ya’an mencionó «daños a distintos niveles» en las zonas afectadas. – El ejército movilizado – Más de 1.000 soldados y oficiales del ejército fueron movilizados, dijo la Oficina Sismológica de Sichuan, que difundió imágenes de sus ingenieros equipados con ordenadores dirigiéndose al lugar. Según CCTV, las autoridades locales también enviaron miles de rescatistas, bomberos, médicos o miembros de la Policía Armada Popular (gendarmes a cargo de la seguridad pública y movilizados durante las catástrofes). El temblor fue «relativamente fuerte», dijo a la AFP una vecina de Chengdu, llamada Chen, que no quiso dar su nombre completo. «Algunos de mis vecinos de la planta baja dijeron que lo habían notado muy claramente», añadió. Como Chengdu está actualmente bajo confinamiento, «la gente no está autorizada a salir de sus complejos residenciales, y muchos se precipitaron a los patios» de las viviendas, agregó. Por el momento, las autoridades no informaron de daños en la ciudad. Las autoridades de Chengdu prolongaron el domingo el confinamiento de sus habitantes tras detectar estos días cientos de nuevos casos de coronavirus. Cerca del epicentro las telecomunicaciones con Moxi, un pequeño pueblo de 7.000 habitantes, quedaron cortadas, indicó la televisión pública CGTN. Las autoridades enviaron miles de tiendas de campaña, mantas y camas plegables a las zonas afectadas. Un video publicado por el Centro chino de Redes Sísmicas muestra varias rocas que rodaban colina abajo en el cantón de Luding y levantaban nubes de polvo. Según el organismo, se produjeron varias réplicas en los alrededores del primer sismo. La provincia de Sichuan, muy montañosa y famosa por sus reservas de pandas, suele registrar sismos de intensidad variable. En junio, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la provincia y causó al menos cuatro muertos y decenas de heridos. En mayo de 2008, un sismo muy potente, de magnitud 7,9, causó 87.000 muertos o desaparecidos en Sichuan, una catástrofe que conmocionó al mundo. Más en Andina ?? Chile rechaza por un aplastante 62,2% la propuesta de una nueva Constitución y decide mantener el texto actual. ?? https://t.co/9umklOs82F pic.twitter.com/xQFg0AWsHN

