Sismo de magnitude 7,5 sentido na Cidade do México. Emitido alerta de tsunami

Um sismo de magnitude 7,5 foi registado na tarde desta segunda-feira na Cidade do México, na costa oeste do México. Os moradores da capital correram para as ruas depois de os prédios começarem a tremer. Foi emitido um alerta para um possível tsunami junto à costa de Michoacan.

O Serviço Geológico dos EUA disse em comunicado que o terremoto atingiu uma magnitude de 7,5 na escala de Richter e atingiu a costa de La Placita de Morelos, no estado de Michoacan, a uma profundidade de dez quilómetros. O Serviço Sismológico dos México divulgou que o sismo teve uma magnitude de 7,4.

Segundo escreve o El País , o terremoto aconteceu menos de uma hora depois de um exercício organizado para assinalar os terríveis sismos de 19 de Setembro de 1985 e de 2017. Em 1985, a tragédia fez colapsar centenas de edifícios, danificou outros milhares e matou um número de pessoas ainda hoje impossível de determinar – foram recuperados cinco mil corpos, mas desde cedo foram postos a circular os mais variados números de mortos, de cinco mil a 45 mil. No sismo de 19 de Setembro de 2017 morreram 58 pessoas.

A chefe de Governo da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, avançou que até agora nenhum dano foi registado na capital, mas os serviços de protecção civil ainda estão a percorrer e monitorizar as zonas afectadas. Entretanto, as autoridades vão começar a recolher informações sobre possíveis danos fora da capital. «Desejamos de todo o coração que nada de sério tenha acontecido», disse o presidente Andrés Manuel López Obrador.

