Sismo de magnitud 6.8 sacude la provincia china de Sichuan

Un sismo de magnitud 6.8 sacudió este lunes la provincia china de Sichuan, en el suroeste del país.

De acuerdo al Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés) el temblor se produjo a una profundidad de 16 kilómetros y tuvo su epicentro en el condado de Luding, situado a unos 200 kilómetros de la capital de la provincia de Sichuan.

Las autoridades provinciales no han dado a conocer las cifras sobre posibles víctimas o daños materiales.

A 6.8-magnitude earthquake jolted Luding County, southwest China’s Sichuan Province, at 12:52 p.m. Monday Beijing Time. A resident in Chengdu recorded the TV early warning. Chengdu is about 226 kilometers away from the epicenter of the Luding earthquake. pic.twitter.com/hPou1FNlxl

— Zhang Meifang张美芳 (@CGMeifangZhang) September 5, 2022 La provincia de Sichuan se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica y fue el escenario de un catastrófico sismo en mayo de 2008, de una magnitud de 8 grados y que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.

