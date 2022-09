SINTESIS DEPORTIVA | Por: Avelino Avancin

Entornointeligente.com /

EL BOMBARDERO Jiovanny Bolívar sigue su gran momento en el fútbol venezolano. El joven de 20 años marcó las dos dianas en la importante victoria del Deportivo La Guaira como visitante ante Hermanos Colmenarez en Barinas. «Sabíamos que iba a ser un partido complicado y la suerte nos acompañó para sumar este gran resultado», dijo el portugueseño, quien llega a 16 anotaciones y se iguala en el liderato de los máximos artilleros con el rendidor Juan Camilo Zapata. El ciclón azul venia de someter a la Academia Puerto Cabello, duelo donde Cleyderman Osorio fue todo un mariscal en la línea defensiva. «Hicimos tremendo sacrificio para sacar adelante el encuentro», acotó el zaguero central…De alta factura el golazo de Anthony Graterol con el que Portuguesa sometiera al Caracas. «Gracias a Dios logre empalmarla, la pelota salió con mucha potencia», apuntó el zurdo. El conjunto cinco estrellas tenía 20 años y 8 meses que no le ganaba a los capitalinos. Una de las peores campañas para los rojos del Ávila, que no levantan vuelo, al igual que el Deportivo Táchira, quienes se estrellaron ante el muro defensivo de la UCV, que mejoro su funcionamiento colectivo desde que Edson Rodríguez asumiera como estratega. Partidazo para el central Williams Velásquez. Los fronterizos reforzaron bastante el ataque, pero nada que sus artilleros han respondido. Un semestre de fracasos para la organización andina y para colmo no le pagan al día a los jugadores, a pesar de los ingresos millonarios que han tenido…El Zamora dirá presente en la próxima Copa Libertadores. Tremendo el trabajo del profesor Noel San Vicente, quien posiblemente no siga como timonel de la furia llanera. Muy felices los fanáticos del escuadrón blanquinegro, que venía de fracasar en la zafra anterior. Cuenta Stiven Girón que los federales sumarian entre cuatro y cinco nuevos refuerzos…Aucas de Quito luce transformado desde que el cumanés César Farías tomara la dirección técnica. La meta es terminar entre los tres mejores del certamen… LOS MEJORES TENISTAS de la historia, cuando me refiero a este tema hay que mencionar nombres como Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams, André Agassi, Roger Federer, Peter Sampras, Gabriela Sabatini, Iván Lendl, Mónica Seles, Steffi Graf, Stefan Edberg, Martina Navrátilová, Boris Becker, Bjorn Borg, Jimmy Connors. De los venezolanos Nicolás Pereira, Carlos Claverie, Jimy Szymansky y José Antonio Dearmas… EN LA SUPER LIGA los sorprendentes Centauros ya están en la siguiente ronda y no pierden desde el 20 de julio. Admirable el accionar del experimentado Kelvin Peña…Gran intensidad en defensa tuvo la Vinotinto para despachar a los dominicanos, en un choque bastante emocionante, colocándose nuevamente el nombre de Venezuela en lo más alto. Como se entregan en la cancha los pupilos de Fernando Duró…Bárbaro los progresos de la selección colombiana, bajo la conducción de Guillermo Moreno. En la continuación del Premundial, la pandilla cafetera recientemente se creció ante los mexicanos en condición de visitantes. A los brasileños también los derrotaron. «Tenemos un espíritu de lucha muy alto», señaló el técnico neogranadino. Bryan Angola y Andre Ibarguen fueron las grandes figuras ante los aztecas. En total serán siete las selecciones del continente americano que obtendrán el boleto para la próxima Copa del Mundo…Mis palabras de condolencias para Víctor David Díaz y Ramón «Tulo» Rivero, quienes recientemente perdieron a un familiar…Un gran saludo para el lector José Landaeta, también para José Manuel Castañeda, quien me sigue desde el gigante Brasil…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

