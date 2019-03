Sinfónica de Chicago inicia una huelga en demanda de mejores salarios

Entornointeligente.com / Arribó a 85 años – Archivo Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Chicago , que figura entre las mejores de Estados Unidos , iniciaron este lunes una huelga por tiempo indeterminado en reclamo por el estancamiento de sus salarios y el deterioro de las condiciones de trabajo. Un grupo en representación de los 95 miembros de la orquesta votó la medida en la noche de este domingo después de no alcanzar un acuerdo con la junta directiva de la sinfónica y este mismo lunes comenzaron los piquetes frente al centro sinfónico en la popular Avenida Michigan de Chicago . “No volveremos al trabajo mientras no se logre un nuevo acuerdo”, afirmó en un comunicado el bajista Stephen Lester , quien preside el comité de los músicos que ha negociado un nuevo contrato con la directiva durante casi un año. Los músicos reclaman un contrato que sea “justo y competitivo”, para asegurar la excelencia y competitividad de una de las mejores orquestas sinfónicas del mundo, afirmaron. “Desde el comienzo dejamos claro que no aceptaríamos un contrato que disminuyera el bienestar de los miembros o que pusiera en peligro el futuro de la orquesta”, señaló Lester. Según informó, la junta directiva presentó un paquete de cambios en las contribuciones que hacen los músicos al plan de retiro que les obligaría a pagar más y eliminaría un estipendio de 3.000 dólares anuales a los ya jubilados.

