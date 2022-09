Sindicatos europeos denuncian aumentos de precios de la energía

Entornointeligente.com /

La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), denunció este martes que la factura anual promedio de energía es ahora más del salario de un mes para los trabajadores mal pagados en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea (UE).

Según la ETUC, unos 9,5 millones de personas con trabajo ya tenían dificultades para pagar sus facturas de energía antes de que comenzara la crisis del costo de vida.

En ese sentido, apuntan que para julio de este año, el costo del gas y la electricidad había aumentado un 38 por ciento en toda Europa en comparación con el año pasado y el mismo, no obstante, sigue aumentando.

�� NEW: The average annual energy bill is now more than a month’s pay for minimum wage workers in the majority of EU member states:

������������ costs 30 days’ pay

���� 33

���� 35

�������� 36

������������ 37

���� 38

���� 45

���� 48

�������� 54

���� 65

It’s time for fair wage rises and a cap on energy prices

De acuerdo a la denuncia de la central sindical europea, la actual crisis ha dejado a los trabajadores que ganan el salario mínimo en 16 estados miembros de la UE con la necesidad de reservar el equivalente al salario de un mes o más para mantener las luces y la calefacción encendidas en el hogar.

Ello representa un crecimiento en relación con el año 2021, cuando ese fue el caso en ocho estados miembros.

El número de días que una persona que gana el salario mínimo tiene que trabajar para pagar su factura de energía ha aumentado drásticamente en algunos países: Estonia (+26), Países Bajos (+20), Chequia (+17), Letonia (+16), denuncia la ETUC.

Alertan, asimismo, que la crisis que enfrentan los trabajadores ahora es aún peor y empeora debido a que mientras tanto se han producido nuevos aumentos en el costo de la energía y otros productos básicos como los alimentos, como consecuencia de las medidas coercitivas impuestas por la UE a Rusia.

