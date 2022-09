Entornointeligente.com /

Facultad de Derecho ocupada este martes.

Foto: Federico Gutiérrez

Sindicatos de la Udelar realizan paro y actividades en reclamo de más presupuesto; docentes analizarán ir a la huelga Publicado el 21 de septiembre de 2022 Educación terciaria 3 minutos de lectura ADUR definió «profundizar el conflicto», lo que incluye ocupar más facultades y realizar paros «sorpresivos» Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Mathías Buela. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este miércoles la Universidad de la República (Udelar) concurrirá a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde hará un balance de lo realizado en 2021 y fundamentará su pedido de incremento presupuestal en el proyecto de Rendición de Cuentas. En el mensaje que llegó al Parlamento desde el Poder Ejecutivo no había ningún incremento y, por el contrario, se proponía que perdiera los recursos provenientes del pago del adicional del Fondo de Solidaridad a algunos egresados de la institución, sin que haya una compensación.

Si bien en Diputados ello no fue aprobado y la Udelar logró una redistribución de recursos que permite financiar dos proyectos del Hospital de Clínicas -uno para la atención del cáncer de próstata y otro para la atención de partos de alto riesgo-, lo votado no colmó las expectativas de la institución. En un contexto de pérdida de presupuesto en términos reales y de aumento de la matrícula estudiantil , el rector de la universidad, Rodrigo Arim, ha planteado su preocupación sobre la falta de oportunidades para el inicio de la carrera académica, principalmente para los jóvenes. Actualmente, la institución, que realiza entre 70% y 80% de las tareas de investigación en el país, no dispone de fondos para cubrir la demanda de inserción de quienes realizan estudios de posgrado.

Después de que el martes se ocuparan dos facultades , la Intergremial universitaria convoca este miércoles a un paro de 24 horas que incluye tanto a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) como a los sindicatos de docentes y de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios. En la mañana, se convoca a concentrar en las afueras del Palacio Legislativo para acompañar a la delegación universitaria que concurrirá a comisión con la expectativa de conseguir una nueva partida incremental. Al respecto, Jorge Gandini, senador nacionalista integrante de la comisión, señaló que está buscando redistribuir unos 200 millones de pesos para que la Udelar pueda seguir fortaleciendo su política de desarrollo en el interior. En una actividad organizada por la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) la semana pasada, el senador señaló que no sabe si ello será posible, porque hay «una cantidad de otras demandas que llegan y la sábana es corta», en referencia a que los legisladores deben manejarse con los montos previstos por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, a partir de las 15.00 la FEUU y los sindicatos de la Udelar convocan a una actividad en la explanada de la Universidad, donde habrá clases abiertas, espectáculos artísticos y un cierre a cargo de los gremios. A las 19.00 en el Paraninfo de la Udelar está prevista una conferencia de la Asamblea General del Claustro sobre presupuesto, en la que expondrán Arim, representantes de los órdenes y docentes referentes de distintas áreas de conocimiento.

Profundización de medidas El lunes, en un Consejo Federal ampliado, ADUR definió «profundizar el conflicto» que viene sosteniendo desde hace meses, lo que, entre otros aspectos, incluirá la realización de ocupaciones, movilizaciones y paros diarios, tanto programados como «sorpresivos». Por su parte, el sindicato convocó a un nuevo Federal para el próximo lunes, en el que, «de no existir avances», analizarán ir a la huelga.

Para llegar a ese punto, ADUR señala que la situación presupuestal de la Udelar es «muy preocupante», ya que la Rendición de Cuentas sólo atiende uno de los puntos planteados en el pedido presupuestal de la institución, que asciende a 1.500 millones de pesos. Si bien el proyecto de ley también incluye recursos que permitan una recuperación salarial de sus funcionarios, el sindicato docente denuncia que no sólo el Poder Ejecutivo omitió convocar a la negociación colectiva a los trabajadores de la Udelar antes de enviar la Rendición de Cuentas, sino que luego la convocó sin margen alguno de negociación y ahora está «estancada» por responsabilidad del gobierno, que no volvió a convocarla.

Al respecto, entienden que dicho espacio es «un intento de imponer una recuperación salarial que no llega a completar la totalidad del salario perdido desde 2021» para los trabajadores de la institución. Si bien señalan que el gobierno ha planteado que a los sindicatos de la Udelar se les ofrece el mismo acuerdo aprobado para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), dicen que «no es cierto». Según fundamentan, el preacuerdo logrado con los sindicatos de la ANEP incluye un fondo de inequidades salariales que los sindicatos de la Udelar pidieron tener, pero ello fue negado por el Poder Ejecutivo. Precisamente, la Universidad y sus colectivos advierten que los salarios de la institución son los más bajos de la administración pública.

