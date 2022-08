Sindicatos de la enseñanza se movilizaron contra reforma educativa y por derecho a la educación

Entornointeligente.com /

Sindicatos docentes y gremios estudiantiles están realizando un paro de 24 horas durante este martes y desde las 18.00 horas se movilizaron por 18 de julio rumbo a la sede de la ANEP en Plaza del Entrevero, donde realizaron un acto para expresar sus reclamos contra la reforma educativa, que piden que el gobierno paralice.

Luego de una semana de ocupaciones de centros educativos por parte de estudiantes que se resisten a la reforma, los sindicatos docentes se sumaron a la protesta con este paro nacional y la marcha.

En la parte oratoria del acto, Cecilia Klein, integrante del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) dijo que las autoridades los cuestionan por haber dejado sin clase a alumnos por los paros, pero «se olvidan de decir que fueron ellos los que hicieron los recortes brutales a la enseñanza, afectando a los sectores más vulnerables de niños y jóvenes».

Klein sostuvo además que se realiza «una persecución brutal, personal y mediática sobre los sindicalistas» y que las autoridades olvidan decir «lo que es pisar el aula todos los días y lo difícil que es enseñar en salones fríos y húmedos». «Pero no dudan en gastar US$ 95.000 para regalar una camiseta de la selección convirtiendo una prueba diagnóstica en una competencia», agregó.

La representante sindical remarcó además que los legisladores tienen ahora la posibilidad de reasignar recursos para la educación en la Rendición de Cuentas.

Por otra parte, Klein respondió a los dichos de autoridades del Codicen y del Ministerio de Educación y Cultura respecto a que las movilizaciones y paros cercenan el acceso de los alumnos a su » derecho a la educación «. «El derecho a la educación no puede ser un discurso vacío como lo utilizan las autoridades, nuestros estudiantes tienen derecho a educación de calidad en institutos que no se caigan a pedazos, en grupos que no sean superpoblados, con becas que permitan que los más vulnerables accedan a la educación», enfatizó.

La sindicalista remarcó que repudian la agresión que recibió Robert Silva en su casa , «así como los intentos de adjudicar ese accionar al movimiento popular».

Movilización de sindicatos docentes y gremios estudiantiles. Foto: Estefanía Leal «Nosotros creemos que hay que instalar espacios de negociación rápidamente, espacios que contemplen una negociación seria y pesada y donde realmente se discutan los temas», dijo a El País Emiliano Mandacen, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria ( Fenapes ).

Mandacen piensa que este es «un conflicto ya generalizado» y que en este momento «el epicentro está tanto en los profesores como los estudiantes de formación docente», que están tratando de «empujar hacia el lado de que se instalen los ámbitos de negociación lo antes posible».

Como informó El País más temprano, las autoridades del Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sostienen que no aceptarán que se ponga «freno» a la transformación y que a partir de 2023 se instrumentarán ya los mayores cambios al sistema.

