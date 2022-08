Sindicatos de aviação civil lançam pré-aviso de greve de 19 a 21 de agosto

Entornointeligente.com /

Os sindicatos SINTAC e SQAC anunciaram esta segunda-feira um pré-aviso de greve para os 10 aeroportos nacionais concessionados pela Vinci Aeroportos entre os dias 19 e 21 de agosto.

«Perante a inflexibilidade das propostas apresentadas pela ANA/VINCI ao longo do último ano e a tentativa de reduzir direitos consagrados no Acordo de Empresa, atacando os direitos que os trabalhadores alcançaram ao longo de décadas, o SINTAC e o SQAC consideram urgente acabar com esta política cega e acabar com toda esta instabilidade» , referem os sindicatos em nota divulgada.

De acordo com os sindicatos Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) e dos Quadros da Aviação Comercial (SQAC), em causa estão a «reivindicação do levantamento da suspensão das contribuições para o fundo de pensões por parte da Vinci», bem como a contratação de «mais recursos humanos para operações aeroportuárias, supervisores de operações de socorro e técnicos de manutenção nos vários aeroportos nacionais».

Subscrever O pré-aviso de greve foi lançado após auscultação dos trabalhadores e, segundo o documento, vai abranger «todos os trabalhadores de todos os aeroportos da ANA, concessionados pelo grupo Vinci Aeroportos», entrando em vigor às 00:00 de 19 de agosto e prolongando-se até ao fim do dia 21 de agosto.

O SINTAC e o SQAC apontam que este pré-aviso surge «após várias tentativas, ao longo dos últimos anos, de evitar que uma greve fosse adiante».

Os dois sindicatos pedem, então, a reposição das contribuições para o fundo de pensões dos trabalhadores, que a Vinci Aeroportos «deixe de tentar destruir os direitos obtidos ao longo de décadas pelos trabalhadores da ANA», aumente «dignamente o salário dos seus trabalhadores, tendo em conta os seus resultados e a inflação» e «tome medidas urgentes no sentido de contratar os recursos humanos em falta».

