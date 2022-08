Entornointeligente.com /

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJ) e o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) dizem temer que a passagem dos gabinetes nacionais da Interpol e da Europol, que funcionam na dependência da PJ, para uma estrutura que está sob a tutela do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), possa trazer interferências políticas na troca internacional de informações policiais.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com