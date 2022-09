Entornointeligente.com /

O aumento de 4,8% para os salários do sector privado, previsto no Acordo de Rendimentos e Competitividade , fica aquém das expectativas dos sindicatos da função pública que não querem ouvir falar em valores abaixo da inflação e que ponham em causa a recuperação do poder de compra no próximo ano.

