Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas niega vínculo con pedido contra Wanda Nara

El enfrentamiento que Wanda Nara mantiene con su ex empleada uruguaya, Carmen Cisnero , no para de tener consecuencias. Lo último que se supo es que un grupo de trabajadoras domésticas habría firmado una carta para intentar que Wanda sea declarada persona no grata en Uruguay.

La noticia la difundió el periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live . Allí, y a través de sus redes, divulgó fragmentos de una misiva en la que se manifestaba: «A raíz de los hechos de público conocimiento, queremos manifestar las trabajadoras domésticas uruguayas todo tipo de repudio hacia Wanda Nara ; esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo».

«Hemos visto a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo. Carmen hacemos extensivo nuestro abrazo con vos y con toda tu familia en este difícil momento y queremos aprovechar esta carta para hacerle un pedido al Gobierno. Estimado Sr. Presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou, exigimos que la señora Wanda Nara sea persona no grata en Uruguay «, seguía.

MIRA TAMBIÉN Wanda Nara: fue niñera, tuvo un romance con un uruguayo y salvó la vida de Andrea Rincón «No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata», continuaba la carta, en la que también se repudiaba a Mauro Icardi .

La mujer que envió la carta a Etchegoyen se identificó como Rosa Fuentes , y expresó: «Mediante una carta que enviamos, queremos que Carmen sienta nuestro apoyo. Somos del barrio El Cerro de Montevideo».

En tanto, desde el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas negaron vinculación alguna con el comunicado.

Desde el SUTD aclararon a El País que » el sindicato no hizo ninguna carta «, y aseguraron que quien firma la misiva que tomó trascendencia pública no está dentro del padrón de su organización.

Se desconoce entonces cuál es el origen de la carta, que podría ser el resultado de una convocatoria espontánea de una o más personas, pero no de una gremial establecida.

MIRA TAMBIÉN ¿El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi es un invento? Hablan de estrategia y crisis real Carmen Cisnero , del departamento de Durazno, dijo haber trabajado en negro para el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi , y aseguró haber sido maltratada por parte del futbolista.

La mediática aseguró que iniciará acciones legales contra la uruguaya, quien además fue denunciada ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo argentino por Cinthia Fernández, luego de que calificara de manera despectiva a sus hijas.

