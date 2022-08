Sindicato denuncia encerramento de mais 23 agências da Caixa

Entornointeligente.com /

O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) anunciou nesta sexta-feira que a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGA) pretende «encerrar mais 23 agências em Portugal continental» neste mês de Agosto.

«O STEC teve conhecimento de que a administração da CGD, após o recente anúncio do vultuoso lucro de 486 milhões [de euros], no primeiro semestre de 2022, decidiu cortar ainda mais nos custos e encerrar mais 23 balcões, no decorrer do corrente mês de Agosto, com maior incidência nas regiões de Lisboa e Porto «, refere o sindicato em comunicado.

O sindicato assinala que se «desconhecem os motivos» para esta intenção, e que a vontade em «reduzir despesas» carrega a «desvalorização da capacidade da CGD enquanto banco público», apontando que há «um inevitável congestionamento dos restantes balcões dessas áreas».

De igual forma, o STEC sublinha que desde 2012 já houve o «decréscimo» de 3300 trabalhadores e o encerramento de «mais de 300 agências» da Caixa em Portugal.

Para o sindicato, tal representa «um número avassalador» e a «entrega de «bandeja» de negócio rentável e lucrativo aos bancos privados, perdendo-se, com isto, centenas, ou mesmo milhares, de clientes particulares e empresariais».

Por isso, o STEC insta o Governo a não se «demitir da sua responsabilidade» na coesão territorial.

«Neste cenário de claro abandono da CGD de vastas e povoadas zonas do país, o Governo não se pode demitir da sua responsabilidade no que respeita à coesão territorial de que tanto fala, mas que depois deixa ao livre-arbítrio de decisões de gestão, que neste caso e lamentavelmente até são de carácter público», insiste o sindicato no documento.

«Não basta apregoar a defesa da CGD como banco público e receber as centenas de milhões de dividendos gerados pelo esforço dos seus trabalhadores, é fundamental que o Estado defina as orientações estratégicas que o banco deve assumir», acrescenta o documento.

Contactada pela Lusa, a CGD ainda não comentou.

LINK ORIGINAL: Publico

