Sindicalistas y vecinos firman pacto en rechazo a las violaciones a DDHH

Entornointeligente.com / Trabajadores públicos denunciaron en la Plaza Morelos, en Bellas Artes, las pésimas condiciones laborales y a las incontables fallas en los servicios públicos Trabajadores de los sectores salud, eléctrico, petrolero y educativo protestaron en la mañana de este miércoles 3 de abril en la Plaza Morelos, en Bellas Artes, en rechazo a las pésimas condiciones laborales y a las incontables fallas en los servicios públicos, que se recrudecieron tras el colapso del sistema eléctrico nacional en marzo. En el encuentro, promovido por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, dirigentes sindicales y líderes vecinales firmaron “el pacto de las bases” a fin de coordinar un calendario de acciones para seguir luchando contra las violaciones a los derechos humanos, por la libertad del país y el rescate de la calidad de vida. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, afirmó que la crisis debe visibilizarse. Recordó que han denunciado la crisis hospitalaria, eléctrica, del Metro de Caracas y de las Empresas Básicas de Guayana, pero el gobierno de Nicolás Maduro nunca ofreció soluciones. “Ahora estamos aquí promoviendo el pacto de las bases y después haremos un gran plenario para hacer propuestas porque todos tenemos que ser escuchados”, dijo. Mauro Zambrano, dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, señaló que con “el pacto de las bases” los trabajadores y vecinos se unirán para combatir “la injusticia”, la violación al derecho a la vida y a la salud, el colapso de los servicios públicos y “la falta de seriedad por parte del gobierno para asumir su responsabilidad por la crisis que atraviesa el país”. “Y cuál, y cuál, y cuál revolución, si este gobierno es hambre, miseria y corrupción” y “Aquí no hay agua, aquí no hay luz, no hay efectivo para pagar el autobús” fueron dos de las consignas que decían con mucho brío los trabajadores públicos ante más de una veintena de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. El secretario ejecutivo de Fetrasalud expresó que, por responsabilidad, muchas personas caminan desde sus hogares hasta sus puestos de trabajo debido a las escasas unidades del transporte público; mientras otros gastan más de sus salarios en el pago de pasajes. “La ausencia laboral ha sido terrible, también porque la gente amanece en un chorrito que haya por ahí por las fallas en el suministro de agua, o buscando qué comer porque lo que se gana no es suficiente”, dijo Zambrano. Persecución Los sindicalistas de Fetrasalud denunciaron que la persecución laboral por parte del gobierno de Maduro se recrudeció luego de que guardias nacionales detuvieron, el 29 de noviembre, a Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera. “Desde ese momento hemos visto más casos, como el de Giovanni Zambrano, trabajador de Corpoelec, que fue detenido en marzo. Compañeros de la Cancillería y muchos médicos y enfermeras que han levantado su voz de protesta fueron despedidos. Cada día se persigue más al sector sindical, a la clase trabajadora. A mí me llaman a cada rato y me amenazan con que me van a meter preso, que estoy anotado en una lista. Pareciera que quieren acabar con nosotros”, expresó. Añadió que el gobierno incluso está utilizando a civiles armados para atacar a la población. “¿Cómo se soluciona la crisis del país así?”. Ciertamente, la represión ha sido la respuesta del gobierno a las manifestaciones populares y pacíficas por servicios básicos, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La ONG Foro Penal aseguró que 47 personas fueron detenidas desde el 29 de marzo y el 1 de abril. Los reportes fueron de los estados Carabobo (19), Lara (12), Monagas (4), Zulia (4), Caracas (4), Yaracuy (3) y Anzoátegui (1). “El domingo cuando salimos a protestar recibimos por parte de este régimen perdigones, disparos al aire y bombas lacrimógenas. Aun así, nosotros seguiremos en la calle, no nos amedrentarán. Estaremos acompañando esa lucha pacífica pero contundente para denunciar también la crisis de los servicios públicos”, afirmó José Gregorio Cáribas, coordinador del Frente Amplio Caracas.LINK ORIGINAL: Tal Cual

Entornointeligente.com