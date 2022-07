Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas

Entornointeligente.com /

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá ( Sinaproc ) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 31 de julio, ante el desplazamiento de la Onda del Este en las próximas horas.

De acuerdo con Hidrometeorología de ETESA, se prevé una atmósfera inestable sobre las provincias, comarcas y sectores marítimos del territorio panameño, que estará ocasionando aguaceros y tormentas en diversos sectores del país.

Para este sábado se prevé la mayor ocurrencia e intensidad de estos eventos, indicaron las autoridades.

En ese sentido, Sinaproc recomienda:

Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales. No conducir a altas velocidades. No cruzar ríos y quebradas. Evitar actividades al aire libre, ante la presencia de actividad eléctrica. Llamar al 520-4429, al 911 o al 6998-4809 para reportar emergencias. Sinaproc indicó que se trata de lluvias típicas de la temporada. No obstante, pueden coincidir con sistemas de bajas presiones y ondas tropicales.

