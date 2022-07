Sin votos en contra: Senado aprueba prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

Entornointeligente.com /

Fueron 30 los senadores que apoyaron la cuarta solicitud que hizo el gobierno para prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur -por cuarta vez consecutiva-, y solo 1 se asbtuvo, que fue Enrique Van Rysselberghe.

La votación se abrió al inicio de la sesión, y luego los senadores pudieron dar los argumentos de su votación. En ese contexto se hizo notar la petición -nuevamente- de senadores socialistas, como Gastón Saavedra y Alfonso De Urresti, para extender el estado de excepción a la región de Los Ríos, aunque también por parte de parlamentarios de oposición, como Francisco Chahuán (RN).

«Evidentemente tenemos que confiar en las policías y quienes investigan y quienes entregan los datos que serán el soporte de la ampliación, en algún minuto, de este estado de excepción hacia otros lugares que también merecen la protección», dijo Saavedra, quien representa la región del Biobío.

Y agregó: «Pero estamos en una situación difícil que no empezó hace 140 días, y también la invitación a asumir con responsabilidad lo que no se hizo en 1.200 días «, haciendo referencia precisamente a las críticas que estaba recibiendo el gobierno en intervenciones de congresistas de oposición.

En esa misma línea intervino la senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda indicó que «en un comienzo pareciera que el gobierno del presidente Gabriel Boric llevara 10, 15 o 20 años gobernando (…) las culpas de un lado para otro la verdad es que son bien complejas de analizar y no entender el problema en profundidad».

Y si bien el oficialismo concurrió con sus votos para aprobar esta nueva prórroga de 15 días más, la senadora indicó que «lo que esta ocurriendo hace 200 años y que se ha ido agudizando es porque hemos hecho exactamente lo mismo. Entonces no entendemos lo que ocurre, estamos haciendo lo mismo y vamos a tener el mismo resultado «.

El senador De Urresti, a la salida de la Desde la DC también respaldaron la solicitud, pero cuestionaron al gobierno en relación a que la nueva Constitución no cuenta con esta herramienta constitucional.

«Para qué mantener un estado de excepción en el que el gobierno no cree. No cree porque no está en el texto que defiende. Para que insistir en una herramienta que no va a contener la propuesta que piden al país se apruebe» , dijo la senadora Ximena Rincón.

Esta renovación será de 15 días, es decir, hasta el 13 de agosto.

